Festa della musica a Montecatini Val di Cecina

Il 31 luglio 2022 dalle 19.30 in Piazza della Repubblica a Montecatini Val di Cecina va in scena la Festa della musica. Tre band musicali che si alternano per regalare una piacevole serata di musica no stop.

Saranno presenti i Pintacustic, i Nameless e Channel 4. Evento organizzato dalla Pro Loco di Montecatini V.C. e dal Comune di Contecatini V.C. Presente anche uno stand gastronomico in Piazza della Repubblica.



PINTACUSTIC

La voglia di suonare insieme, l’amicizia e far arrivare a chi ci ascolta la nostra passione per la musica hanno dato vita al nostro trio: I Pintacustic! Portiamo dal vivo in versione elettroacustica un repertorio che spazia fra il rock, pop e cantautorato internazionale ed italiano con una scaletta che varia fra le Hit del passato e quelle delle classifiche del momento. Creando un mix adatto ad ogni tipo di locale o evento, per dissetare qualsiasi gusto musicale, proprio come una buona pinta di birra!



- NAMELESS

senza nome, senza etichetta, un progetto musicale solido, lontano da ogni cliché, suoniamo ciò che ci piace , che piace e con piacere: Alessandra alla voce, Roberto alla chitarra, Paolo alle tastiere, Luca al basso e Giuseppe alla batteria



- Channel 4

The Smiths e Morrisey Tribute Band. Alessio Marolda batteria, Enrico Rumori basso, Giampaolo Inglima chitarra, Massimiliano Righi voce.



Pro Loco di Montecatini V.C.

Piazza della Repubblica n. 21

56040 - Montecatini Val di Cecina (PI)

e-mail prolocomontecatinivc@gmail.com - Tel. +393485228825



Facebook

https://www.facebook.com/ProlocoMontecatiniValdiCecina



Instagram

www.instagram.com/prolocomontecatinivc/



Canale Telegram

https://t.me/prolocomontecatinivc



Sito Internet

https://proloco-montecatini-val-di-cecina.business.site/