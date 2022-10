Domenica 23 ottobre dalle ore 11 alle ore 17 festa dell'olio novo alla Fattoria San Vito di Calci, a pochi passi dalla Certosa monumentale. Nel giardino, davanti alla cantina e circondati dalla vigne, sarà possibile degustare gratuitamente bruschette con olio nuovo accompagnate dai vini naturali biologici della Fattoria.

L'olio extravergine di oliva biologico EVO nasce in Valgraziosa, sui monti pisani, da cultivar moraiolo, leccino e frantoiano. La raccolta è manuale e la frangitura avviene entro 24 ore per mantenere le proprietà organolettiche e ottenere un prodotto di qualità superiore.



La degustazione è gratuita.

E' gradita la prenotazione al 3470674838 (wapp) o info@fattoriasanvito.it

L'evento si terrà open air, in caso di maltempo sarà rimandato.