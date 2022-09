Festa dell'olio novo a Vicopisano

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Vicopisano

Si terrà sabato 1 ottobre dalle 16:30, all'Antico Frantoio Toscano Del Rio Grifone di Vicopisano, la consueta Festa dell'Olio Novo 2022, con il patrocinio dell'amministrazione comunale e della Strada dell'Olio dei Monti Pisani.



Alle 17:00 saranno accese le macchine e dopo circa un'ora sarà possibile vedere e, soprattutto, assaggiare l'olio novo 2022. Ci saranno degustazioni di bruschette e aperitivi, l'ingresso è libero e gratuito.



Prima della Festa ci sarà anche una passeggiata, gratuita, tra gli olivi a cura dell'Associazione Dèi Camminanti, con partenza alle 14:40 in Piazza Cavalca a Vicopisano e conclusione sarà al Frantoio.



Per informazioni e per prenotare la camminata: info@camminanti.it e 347/1493723 (Maura).



www.comune.vicopisano.pi.it e sulla pagina Facebook dell'Antico Frantoio.