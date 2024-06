Festa paesana dell'ansa dell'Arno a Musigliano

Domenica 30 Giugno torna la Festa Paesana dell'Ansa dell'Arno grazie alla collaborazione con Comitato per l'Ansa dell'Arno e Pro Loco di Cascina in Piazza Deledda a Musigliano con musica, divertimento, street food, mercatini, gonfiabili per i bambini.



Una giornata semplice per incontrarsi, divertirsi e fare comunità.

Dalle 18.30 in Piazza Deledda a Musigliano

Con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Cascina.