Festa del papà, cosa fare a Pisa e provincia il 19 marzo

Il 19 marzo ricorre la Festa del papà, una giornata speciale da trascorrere in relax e spensieratezza: ecco qualche consiglio su cosa fare a Pisa e provincia tra spettacoli teatrali, mostre ed escursioni.

Al Teatro Nuovo di Pisa, per il format 'Fiabe Jazz', andrà in scena 'Cenerentola Rock', la celebre fiaba ma con una marcia in più. Fiabe Jazz è uno spettacolo di teatro e musica prodotto dal Teatro Popolare d'Arte e ideato da Roberto Caccavo e Francesco Giorgi che trasporta bambini e adulti nel mondo della fantasia: partendo da un palco semi vuoto due attori (Roberto Caccavo e Marco Natalucci) e un musicista (Francesco Giorgi) faranno rivivere attraverso situazioni comiche esilaranti e utilizzando solo qualche parrucca e pochissimi oggetti, Cenerentola, che grazie alla presenza de I Fratelli Marelli (Pedro Judkowski e Lorenzo Lucci) diventa rock.

Alla Città del Teatro di Cascina arriva lo spettacolo ' I colori dell'acqua', rivolto ai bambini da 1 a 4 anni. Lo spettacolo fa parte di una linea produttiva che affianca parole semplici all'azione degli attori, cercando un'unità d'immagine, fatta di luci, suoni e movimenti che coinvolgerà anche i piccolissimi nella magia del teatro. Le due protagoniste (Giada Ciccolini e Sara Lanzi) ci accompagnano alla scoperta dell'arcobaleno terreno composto dagli elementi della natura. 'I colori dell'acqua' è uno spettacolo che parla ai bambini di elementi semplici, naturalmente belli. Un gioco di colori per conoscere tutte le sfumature del mondo.

A Cascina, tra piazza Caduti della Libertà e Corso Matteotti, si terrà una colorata festa con spettacoli, animazione e divertimento per grandi e piccoli. Sicuramente un ottimo modo per trascorrere una giornata in famiglia.

Al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, a partire dal 17 marzo, sarà ospitata la mostra 'Kryptòs. Inganno e mimetismo nel mondo animale', con animali vivi, fotografie in grande formato e proiezioni video. In natura nulla è come sembra e l'inganno è l'unica costante. Mimetismo non vuole dire solo nascondersi, ma fingere di essere qualcosa di diverso; gli animali assumono forme e colori di quanto li circonda, oppure spaventano i nemici con colorazioni vistose. Moltissimi fingono di essere quello che in realtà non sono: una foglia, un fiore, un rametto, un ciuffo di muschio, oppure adottano la livrea di specie pericolose quando sono del tutto privi di mezzi offensivi. La mostra 'Kryptòs. Inganno e mimetismo nel mondo animale' racconta questo mondo affascinante con una selezione di interessanti animali vivi: rane, insetti foglia, mantidi e ragni con livree sorprendenti, presentati all'interno di grandi terrari arredati che riproducono l'ambiente naturale delle specie ospitate (tutte nate in cattività e non pericolose).

Dal Centro Visite, situato a pochi metri dall'ingresso principale della Tenuta in località Cascine Vecchie, inizierà il viaggio nella natura del parco percorrendo alcuni sentieri che non sono accessibili liberamente al pubblico. Inoltrandosi sempre di più all'interno del parco i partecipanti raggiungeranno il mare su di un tratto di costa tra i più belli e selvaggi della Toscana.