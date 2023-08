'Festa dei Primi' al Circolo L'Ortaccio

Il 26 e il 27 agosto il Circolo Arci di Vicopisano (via Loris Baroni 14) organizza la 'Festa dei Primi': due giorni all’insegna del godimento alimentare e della sostenibilità ecologica. La Festa reinterpreta la grande tradizione della sagra toscana, valorizzando la produzione di qualità del nostro territorio, biologica e a km zero. Il menu delle cene prevede un’ampia scelta di piatti vegetariani (ma non mancherà la carne). Oltre alle cene (che cominciano alle 19:30) diverse iniziative in programma.

Sabato 26, alle 17:30, Maurizio Gioli conduce una passeggiata etnobotanica, alla scoperta delle piante selvatiche ad uso alimentare, officinale e non solo. Domenica 27, dalle 16:30 alle 19:30 Ciclofficina con Ibrahima Dieng e alle 18 presentazione del libro "Lo zafferano. Cento sfumature di giallo" (Ed. ETS) con l'autrice Marcella Binchi.

Dalle 21 musica dal vivo con Gitana Group. I piatti offerti sono preparati con i prodotti di alcune aziende del territorio che hanno particolarmente a cuore la produzione di qualità e la responsabilità ambientale: il Bioagriturismo Il Cerreto di Pomarance (pasta e legumi), l'Azienda casearia biodinamica Il Poggione di Santo Pietro Belvedere (formaggi). I vini sono della Fattoria biologica "San Vito" di Calci e dell'Azienda agricola "Terre di Guidoreste" di Morrona.