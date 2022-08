A Perignano torna la Festa Rossa

Nello spazio Pertini a Perignano torna per la sua decima edizione la Festa Rossa, sempre e totalmente a ingresso gratuito. Come sempre un'occasione di incontro per creare legami tra persone e organizzazioni, che permette di costruire aggregazioni e percorsi collettivi unendo e collegando tutte le lotte, per dare solidarieta' e sostegno a tante cause e opporsi a un sistema ormai alla deriva dove tutto diventa precario e privatizzato. Uno spazio quindi utile a proporre e realizzare alternative concrete più giuste e sostenibili per uomini, società e ambiente, ormai indispensabili.

Come sempre l'ingresso alla festa e ai concerti sara' gratuito e la festa eco-sostenibile.

Questo anno sul palco della festa si esibiranno: Giancane, Inoki Ness, Cisco e la Bandabardo', Mellow Mood e Diaframma. Sempre presenti saranno pizzeria e ristorante a km zero, birreria, panini, stand di associazioni, libreria, mercatino dell'artigianato, campeggio gratuito e il bar che rimarra' aperto dall'aperitivo al dj set previsto dopo i concerti.

L'aperitivo rosso di ferragosto sara' accompagnato dal concerto dei 20th Century Boys.

Come ogni edizione saranno presenti delle esposizioni: RI-Conoscenze e' la collettiva resistente di pittura, (R)esistenze e' la mostra fotografica di Ippolita Franciosi. Per le performance dal vivo, il primo giorno Funai e Swinnerton si esibiranno nel body-painting 'Corpo digitale'. Ai dibattiti tradizionali del tardo pomeriggio saranno affiancati la sera i Red Talk di Ottolina TV: interventi brevi dal palco con un format più moderno, immediato e snello, interessante e efficace. Alessandro Sahebi e Dario Salvetti saranno gli ospiti di questo nuovo format.

La Festa sara' aperta da una doppia presentazione: quella del libro 'Le dannate del mare. Donne e frontiere nel Mediterraneo' con Anna Brambilla, e quella del progetto "Mare di mezzo" dove Cecio dei Causa suonera' la chitarra costruita con i legni dei relitti dei barconi approdati a Lampedusa, sempre presente alla Festa.

I modelli futuri per la sanita', organizzato dall'associazione Italia-Cuba, al quale parteciperanno un rappresentante ufficiale di Cuba, uno della suddetta associazione e un medico di Emergency, sara' invece il primo dibattito del tardo pomeriggio.

La necessita' di insorgere e far convergere le lotte, al quale saranno presenti tante organizzazioni, dall'ex-GKN, ai NO BASE, all'Assemblea Ecologista Toscana, agli studenti, ad altre organizzazioni locali e nazionali in difesa di molteplici cause e diritti, che scopriremo in qualche modo tutte collegate, sara' il secondo.L'ultimo, organizzato da Andrea Vento del Giga, riguardera' la guerra in Ucraina e il nuovo ordine mondiale.

Per i più piccoli sara' presente lo spazio trucca-bimbi e durante le serate ci saranno spettacoli a cui assistere e partecipare: Gloria Noto con le Fiabicomiche di Scintilla; Valzercancan Twistagain di Circusbandando e Claudio Fantozzi, il burattinaio con il suo lupo Toto, il lupo che morde poco.

Durante la Festa potranno svolgersi alcune iniziative extra-programma di cui daremo comunque notizia sulle nostre pagine social Festa Rossa Lari e comunque, per informazioni, siamo sempre reperibili ai nostri contatti social festa Rossa lari e al 3498488204, contatti validi anche per i volontari e le volontarie che vorranno contribuire alla realizzazione della Festa e magari poi continuare il percorso con la nostra associazione.