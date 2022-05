Entrano nel vivo la Festa della Santa Croce e gli eventi in Castellare, a San Giovanni alla Vena, organizzati dalla Parrocchia e dal Comitato Castellare, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. Basta guardare in alto e vedere il Chiesino del Castellare tutto illuminato per riprovare un'emozione che la comunità attendeva da tempo.

Dopo il weekend iniziale il paese continua a essere in festa, anche grazie alla fiera e alle varie attrazioni del luna park che animano Piazza della Repubblica.

Sabato 7 maggio, alle 21.15, vespri nella Pieve di san Giovanni Evangelista, alle 22 processione per le vie del paese e alle 22.30 processione e fiaccolata con arrivo al Chiesino. Alle 23.30 spettacolo pirotecnico dal Castellare.

Domenica 8 maggio alle 9 e alle 10 prima e seconda Messa in Castellare e alle 19 tombola in Piazza della Repubblica (il ricavato sarà devoluto alla popolazione ucraina). Lunedì 9 maggio merenda in Castellare, una storica e bella tradizione, di gioia e relazioni, che non può mancare.