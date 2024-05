Festa di Sant'Ubaldo sulle Piagge: il programma

Maggio alle Piagge per le festività di Sant'Ubaldo e nel fine settimana 17-19 maggio, con la Fiera mercatale di piante, fiori e non solo. Anche quest’anno il quartiere si prepara a festeggiare il mese di maggio e Sant'Ubaldo con una serie di iniziative che coinvolgeranno giovani e meno giovani. Si tratta della 45ª edizione.

Uno dei momenti centrali di questa festa, al di là delle celebrazioni liturgiche, sarà indubbiamente la Fiera mercatale che si svilupperà nel fine settimana dal 17 al 19 maggio con orario 10-20 e che si snoderà lungo il viale delle Piagge proponendo una varietà di prodotti enogastronomici, di piante e fiori, di prodotti dell’artigianato e della creatività oltre ad una interessantissima mostra di Bonsai e Suiseki curata dal Club l’Arte del Bonsai di Pisa a cui peraltro partecipano vari Club della Toscana, la mostra sarà allestita all’interno del Centro Sms. L’inaugurazione, alla presenza delle autorità civili e religiose, è prevista per venerdì 17 maggio alle ore 17.

Delle tantissime iniziative che si prolungheranno fino a sabato 25 maggio se ne segnalano alcune:

Venerdì 17 maggio alle 21, presso la Chiesa di San Jacopo e Filippo, 'Dedicato a te - Parole e musica dedicate alla Vergine Maria'. Un concerto con le voci di Adriana Crispo, soprano, Marta Filomena, singer, e del Coro Santa Cecilia Ensemble, accompagnato da letture di brani curati da Salvatore Ciulla. All’organo Francesco Biondi e Teresa Tovar. Conduce Stefano Mecenate.

Sabato 18 maggio si mette in evidenza l’intensa attività presso il Centro espositivo Sms già a partire dalle ore 6, con partenza ed arrivo dal Centro espositivo Sms della Maratona di Sant'Ubaldo organizzata da Maratona Cus Pisa

Alle 17 'Io canto e suono tu sonetto', spettacolo di musica e vernacolo con Leonardo Ferri (Crocchio Goliardi Spensierati) e il gruppo musicale 'Cielo Blues'.

Alle 19 incontro sul tema 'Famiglia e dignità nella comunità responsabile con la presenza di don Simone Barbieri, vicerettore del Seminario di Pisa e Livorno; Gabriella Porcaro, assessore alle pari opportunità del Comune di Pisa; Stefano Mecenate, giornalista.

Alle 20.30 Cena conviviale 'Le Piagge in festa' e degustazione dei sapori Toscani.

Domenica 19 maggio dalle 10 alle 18. al Parco Mau seconda edizione di 'A ciascuno il suo sport - Csi in Tour' per la promozione sportiva dei giovani, mentre dalle 15 alle 19 presso la Caserma dei Vigili del Fuoco, 'Pompieropoli', con gli operatori che incontrano i bambini e le loro famiglie. Simulazione, attraverso i giochi, dell’attività dei Vigili del Fuoco.

Alle ore 15 allo scalo del Tondo (Bar Lilli – Le Piagge) 36ª edizione del Palio Remiero di Sant'Ubaldo Memorial Mario Cini-Doga, con la partecipazione del gruppo donatori di Sangue 'E.Cuciniello'.

Dalle ore 16 alle ore 17.30 presso l’Anfiteatro Sms prima edizione della Mostra del bastardino. Le iscrizioni per partecipare saranno aperte dalle 15 alle 16 e saranno ad offerta libera, il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad associazioni di volontariato che gestiscono canili rifugio. I premi saranno così ripartiti: per il cane più piccolo, per il cane più grande, per il cane più peloso, per il cane più simpatico, per la coppia più bella. La giuria sarà composta da bambini.

Alle 19.30 presso il Centro espositivo Sms 'Shelly e Byron a Pisa - Quattro chiacchiere con la Bottega si Legga'.

Mercoledì 22 maggio, alle 18.30 nell’Oratorio della Chiesa di San Biagio, 'La cultura del dono e le nuove frontiere della medicina a Pisa', con il dott. Pietro Vincenzo Lippolis, direttore Dipartimento Chirurgico dell’Ospedale Cisanello; dott.ssa Lorella Battini, Ginecologa Azienda Ospedaliera Pisana. Saluto di don Tiziano Mannucci, parroco di san Biagio, Coordina Diego Iadarola, Presidente Gruppo donatori di sangue 'E.Cuciniello'.

A seguire, sempre nell’Oratorio della chiesa di San Biagio, apericena.

Venerdì 24 maggio alle ore 18, per la Settimana del Creato, il Movimento Laudato propone 'Alla scoperta delle sorelle erbacce - Camminata ecologica sull’Arno' con partenza da Piazza San Michele degli scalzi ed arrivo all’Oratorio di San Biagio.

A seguire, sempre nell’Oratorio della chiesa di San Biagio, degustazione dei prodotti raccolti con accompagnamento musicale di Cristian Lugnani.

Sabato 25 maggio alle ore 18 presso il Chiostro del Centro Sms, 'Ti presento un esordinente - Aperilibro con il gusto dei vini pisani'. Stefano Mecenate presenta Emanuele Rinaldi, 'Vita di un commissario di polizia, fedele e anomalo servitore della Patria' (dreamBOOK edizioni). Introduzione di Filippo Bedini, assessore alla cultura del Comune di Pisa.

Nel corso del pomeriggio degustazione dei vini offerti dalla delegazione pisana Ais, presieduta da Alessandro Balducci e presentazione del corso di Sommelier Ais Pisa 2024. Prodotti tipici offerti da 'Lo scalco ecomacelleria' di San Miniato.