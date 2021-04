Festa di Sant'Ubaldo - Mostra mercato del fiore

MOSTRA MERCATO DEI FIORI / APPUNTAMENTI CULTURALI E

MUSICALI / VERNACOLO / TRADIZIONI / SAPORI / ARTIGIANATO



XLI Edizione



Festa Settimana alle Piagge-Festa di Sant’Ubaldo



Come ogni anno, a metà maggio, il Viale delle Piagge si anima di mille colori ed ha luogo la Fiera di Sant'Ubaldo detta anche "La settimana delle Piagge" inaugurata da autorità civili e religiose.

Il viale dal Ponte della Vittoria alla Chiesa (circa due chilometri di viale alberato) viene chiuso al traffico e vi si dispongono bancarelle e stand che richiamano una moltitudine di visitatori.

È una mostra-mercato soprattutto di piante e fiori ma anche di molti altri tipi di mercanzie.



AREA - DEI SAPORI

Prodotti enogastronomici locali, regionali, nazionali, prodotti naturali, olio, vino, dolciumi



AREA -ARTIGIANATO

Artigianato nazionale e internazionale, articoli per la casa e piccoli elettrodomestici, abbigliamento e oggettistica



AREA -TECNICO GENERALE E SERVIZI

Ambiente, ecologia, tecnologie innovative, meccanica in generale, macchinari e attrezzature, condizionamento, infissistica, arredamento da interni e complementi, design, complementi d’arredo, automatismi, informatica, arredo negozi, attrezzature alberghiere, rappresentanze, enti pubblici e privati, aziende di servizio, illuminotecnica, accessori, agenzie di viaggio e immobiliari, foto, video



AREA -ESTERNA

Auto, moto, cicli, accessori, macchine e attrezzature agricole, arredo giardino, zootecnia, florovivaismo, veicoli industriali, movimento terra, edilizia, prefabbricati, forni e caminetti