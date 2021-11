Festa sarda con i Murales Orgosolo al Teatro Nuovo - Binario Vivo

In arrivo il secondo appuntamento di 'Calendario popolare' con una grande festa dedicata alla Sardegna. Sabato 27 novembre saliranno sul palco del Teatro Nuovo – Binario Vivo degli ospiti speciali, una delegazione di 24 artisti fra danzatori, musicisti e cantori del Tenore, tutti appartenenti all’Associazione Culturale MURALES di Orgosolo. Doppio appuntamento con un workshop di Danze Sarde riferito in particolare allo stile di Orgosolo, dalle ore 16.30 alle 18.30 e un concerto alle ore 21.00. Da Orgosolo, il notissimo centro del nuorese, approda a Pisa una vera e propria comunità in movimento pronta a trasportare gli spettatori, attraverso danze, canti e i colori dei costumi tradizionali, in un mondo arcaico e contemporaneo al tempo stesso, in un tableau vivant dell’Isola della fierezza e della tradizione: la Sardegna.

Biglietti in vendita online al link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/ass-murales-di-orgosolo-pisa

Per iscriversi al workshop: 392 6204561

Per informazioni e per prenotare il concerto: 392 3233535