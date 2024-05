Festa siciliana a Marina di Pisa

Dal 31 Maggio al 2 Giugno Marina di Pisa ospiterà una grande celebrazione culturale e gastronomica che metterà in luce i sapori ricchi e diversi della cucina siciliana. Sarà infatti in Piazza delle Baleari che si terrà la 'Festa Siciliana', evento durante il quale i visitatori avranno l’occasione unica di gustare le squisitezze della cucina siciliana e di partecipare a varie attività divertenti e coinvolgenti.

Questo evento è una rara opportunità per sperimentare la vivace cultura siciliana, assaporare le delizie seducenti della loro cucina e partecipare a una celebrazione indimenticabile che lascerà un’impressione indelebile sui visitatori, tra street food con prodotti tipici e folklore.

Festa sicilana - Marina di Pisa



31 Maggio/ 1-2 Giugno 2024

- Piazza delle Baleari

- Ingresso libero



Orari: 10.00 - 24.00

Aperti a pranzo e cena

Street Food con cibi siciliani e prodotti tipici

Birra artigianale e Folklore

Intrattenimento, foto e autografi con l’attore Tony Sperandeo



La 'Festa Siciliana' nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi della Sicilia con prodotti tipici del territorio.

Grande spazio verrà dato ai prodotti enogastronomici, con arancine, fritto misto, pane ca meusa, cannoli, cassate, stigghiola, pasta con le sarde e tante altre prelibatezze della Sicilia da gustare, accompagnate dalle migliori birre e da vini artigianali.



Organizzato da APS Sicilia Promotion

Per info: sicilianedolcezze@libero.it