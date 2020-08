Arriva alla conclusione 'Marina otto e mezzo', la festa slow del Circolo Il Fortino. Lo fa con 'Sogno di fine estate', una festa col botto fatta di tre serate, ognuna delle quali si propone come serata finale. Si comincia venerdi 28 con il concerto dell'ensemble Voices in the wind 'La musica che racconta e parla' con musiche che vanno da Verdi ai Beatles. Ingresso libero, possibilità di una piccola cena.

Sabato ancora il mercato contadino, con i banchi della Spesa in Campagna dei Coltivatori di CIA. Per il ciclo 'Incontri prima di cena', alle 19, è la vota del pediatra Eugenio Serravalle e dello Statistico Roberto Volpi, autori del libro 'No, non è andato tutto bene!', che dialogheranno con Fabiano Corsini sui temi del Covid.

Dopo cena (Risotto alla pescatora e gran fritto di mare) l'attesissimo spettacolo del marinese Maurizio Bigongiali, che racconterà con parole e canzoni il suo diario di quarantena “Come ho passato il lockdown”. Sono attesi intrusioni artistiche e camei vari.

La domenica, con inizio alle 20,30, la libreria Civico 14 e il Fortino presentano 'Una Marina di poesia', recital poetico musicale ideato da Vincenzo Mirra con Jonathan Rizzo, voce, ed Emiliano Bugatti al pianoforte.