Festa della Toscana: 'Voci di libertà' sul palco del teatro di Cascina

Saranno ‘Voci di libertà’, quelle degli artisti che sul palco della Città del Teatro di Cascina si esibiranno nello spettacolo gratuito mercoledì 30 novembre alle 21 per celebrare la Festa della Toscana, quest’anno dedicata al tema della Libertà di espressione sancita dall’articolo 21 della nostra Costituzione.

“Cascina è un luogo simbolo - ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - lì c’è la tomba di Gregory Summers, il 48enne texano che, prima di morire per mezzo dell’iniezione letale, aveva espresso il desiderio di essere seppellito in Toscana, proprio a Cascina, da cui riceveva le lettere dei ragazzini di una scuola media che per tanti anni lo avevano confortato nel braccio della morte. La serata sarà un evento molto bello, aperto soprattutto alle ragazze e ai ragazzi più giovani, che vedrà la presenza di tanti bravissimi artisti”.

Il palco della Città del Teatro di Cascina vedrà l’avvicendarsi di momenti di teatro, talk e musica, lasciando agli artisti la possibilità di intersecare le rotte dei rispettivi linguaggi all’insegna della contaminazione. Il cartellone è stato realizzato grazie alla direzione artistica di Francesco Carlucci, che ha invitato artisti di rilievo nazionale particolarmente cari ad un pubblico giovane (e non solo), dando vita ad un programma completamente incentrato sul tema della libertà di espressione, affrontato dal punto di vista artistico, filosofico e poetico.

Dopo i saluti del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, si esibirà TLON, all’anagrafe Maura Gancitano e Andrea Colamedici, tra i più quotati divulgatori filosofici della nostra contemporaneità, che avranno il compito di introdurre il tema della serata e di accompagnare sul palco gli artisti. Seguiranno Gaia Nanni e Ginevra di Marco che costruiranno attorno al tema della Libertà, parole, canzoni e testimonianze inedite. La parte musicale è ideata e curata da Francesco Magnelli, i testi, tutti inediti, sono scritti dall’autrice Manuela Critelli e recitati da Gaia Nanni. Insieme a loro sul palco il polistrumentista Andrea Salvadori.

Poi Giovanni Truppi, uno dei più autentici parolieri del nostro tempo, capace di affiancare vicende autobiografiche ad analisi filosofiche e sociali, e il cantautore e scrittore Vasco Brondi.

“Siamo davvero orgogliosi e ringrazio il Consiglio regionale, il presidente e l’Ufficio di presidenza per aver scelto la nostra location - ha detto il presidente della Fondazione Sipario Toscana Onlus Pier Paolo Tognocchi - La Città del Teatro è importante per il nostro territorio, ha una vocazione ad affrontare i temi dei diritti, della socialità dell’inclusione, in linea dunque con lo spirito della Festa della Toscana. Il programma è bellissimo, presuppone di parlare di diritti, ma con un tono leggero, con la bellezza della musica e con il contributo di grandi artisti che hanno fatto della libertà di espressione la cifra del loro lavoro. Per il cartellone ringrazio Francesco Carlucci, è stata una composizione a più mani, gli artisti hanno risposto a questa chiamata con entusiasmo, e ringrazio Gaia Nanni che ha fatto da trait d’union”.

“Essere nata in Toscana è un caso, quindi non c’è merito - ha raccontato Gaia Nanni - ma c’è il pungolo di cercare di esserne degna. Per questo, insieme ad altri artisti, ho risposto subito alla chiamata della Festa della Toscana. Il 30 novembre succede qualcosa di meraviglioso, abbiamo costruito un percorso di parole, di libertà che staranno su quel palco insieme. Nella parte dello spettacolo che mi compete, con Ginevra di Marco, Andrea Salvadori e Francesco Magnelli, metteremo in scena un percorso di musica che si fa parola passando attraverso l’Iran, il Sud America e la Toscana. Tutti i testi della serata sono inediti e scritti da Manuela Critelli. La direzione artistica è di Francesco Carlucci, che ci ha messo con tanto entusiasmo sul palco insieme”.