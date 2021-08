Al via alla quindicesima edizione della 'Festa dell'Uva' a Ghezzano

Dopo due anni, ritorna la Festa dell'Uva 2021 a Ghezzano. Nella Parrocchia SS. Trinità di Ghezzano (Pisa), sabato 28 e domenica 29 agosto dalle ore 19 alle 22 (e anche oltre), si terrà infatti questa sagra eco-friendly, una delle prime della provincia di Pisa, con stands gastronomici all'insegna della promozione di stili di vita sostenibili. La partecipazione è possibile tramite prenotazione telefonica (tutti i giorni dalle 18.30 alle 22.00, chiamare il 324 7712811). Così, per il quindicesimo anno, la Parrocchia di Ghezzano apre le sue porte e tutta la comunità si riunisce per accogliere ospiti e amici negli spazi antistanti all'oratorio in via Berchet con l’intento di mostrare che è possibile ritornare a condividere, stare insieme, fare festa nel pieno rispetto delle regole e salvaguardando la sicurezza di tutti. Il menù 2021 prevede un viaggio enogastronomico tra i piatti storici della festa a base di uva e non solo: gli antipasti vedono come protagonisti formaggi e uva, l’antipasto toscano ed i crostini. A seguire i primi, tra cui le penne all'amatriciana, le penne salsiccia e uva, i ravioli e la zuppa. Tra i secondi i cuochi propongono la storica brace con salsiccia, rosticciana, bistecche di manzo, bistecca di di maiale e il galletto, oltre all’arista all’uva e all'intramontabile cinghiale con la polenta. Per concludere della buona uva di stagione e il gelato all’uva. Questo progetto, promosso dalla Comunità Parrocchiale di Ghezzano, ha lo scopo di promuovere con spirito cristiano stili di vita sostenibili e raccogliere fondi per il sostenimento dei progetti di solidarietà che la comunità porta avanti. La Festa dell'Uva si terrà anche venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 settembre.

