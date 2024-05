Il cuore della programmazione di quest’anno è rappresentato dal tributo a Puccini con il Gran Galà Pucciniano dove i cantanti di VinOperArte incontrano i musicisti dell’Amsterdam Consort nella splendita cornice del Castello Ginori di Querceto. Poche cose riescono così semplicemente e con impulsiva immediatezza a commuovere quanto la capacità che la musica di Giacomo Puccini ha saputo e sa, oggi non meno di allora, produrre nell’ascoltatore, oltre ogni canone di costume o tradizione culturale, come sospesa in una dimensione fuori dal tempo e dallo spazio



Chiara Mattioli – soprano

Tiziano Barontini – tenore

Veio Torcigliani – baritono



Direzione Musicale: Paolo Filidei