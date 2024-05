Festival Arte&Musica 2024: Paolo Scafarella in concerto

Per il Querceto International Piano Festival, Paolo Scafarella in concerto.

Paolo Scafarella al pianoforte suonerà musiche di W. Stenhammar, R. Schumann, S. S. Prokofiev

Pianista dall’innata sensibilità musicale e dalla solida tecnica pianistica, Paolo Scafarella nasce nel 1993 a Trani, ridente città pugliese. Si laurea presso il conservatorio “N. Piccinni” di Bari, conseguendo sia il triennio in pianoforte che il biennio in pianoforte ad indirizzo solistico con il massimo dei voti e la lode.

Si è esibito nelle principali città italiane: Milano, Roma, Bologna, Firenze, Bergamo, Grosseto, Torino, Trento, Napoli, Bari, Potenza, Perugia, Venezia etc. e all’estero in Francia, Spagna, Svezia, Germania, Svizzera etc.; Si è esibito per Fondazioni di caratura internazionale come “Serate Musicali” Milano, “Associazione Bellini” Messina, Scriabin Concert Series di Grosseto, Associazione “Wagner” di Milano, Festival Internazionale San Giacomo a Bologna, Fundacion Eutherpe di Leon.

Suona in duo fisso col violoncellista Luciano Tarantino, con il quale ha registrato un cd per l’etichetta discografica Da Vinci sulle 21 danze ungheresi di Brahms trascritte da Piatti, con la revisione della parte pianistica di Clara Schumann.

Pubblica regolarmente libri, trascrizioni ed edizioni pratiche con la casa editrice Momenti Edizioni.