Festival 'Back In Villa' a Bientina

Si scaldano i motori di ‘Back In Villa’, il festival organizzato dall’Associazione Culturale Backstage Academy Pisa con il patrocinio del Comune di Bientina e la collaborazione con Backtage Academy Group.

L’evento, inserito nel programma dell’Estate Bientinese e giunto ormai alla terza edizione, sarà come sempre gratuito e si svolgerà sabato 2 e domenica 3 luglio nella suggestiva cornice del parco della Villa Comunale Pacini Battaglia, in Piazza Martiri della Libertà (Bientina).

Il programma dI Sabato 2 luglio vedrà protagonisti i Meganoidi. La storica band genovese con all’attivo decine di pubblicazioni tra dischi, singoli ed ep, si è fatta amare fin dagli esordi di 'Supereroi VS Municipale', passando per 'Zeta Reticoli' e una serie sconfinata di concerti in Italia e all’estero. Il loro ultimo disco, 'Mescla', è uscito nel 2020. Dal vivo anche i The Royal State - progetto del cantautore Federico Pegan dalle sonorità rock, indie pop, folk - e Gisela Hidalgo, artista diciottenne tra le realtà più interessanti del pop rock spagnolo e prima straniera in programmazione nel festival bientinese.

Domenica 3 luglio spiccherà Giancane, che porterà dal vivo il suo DisgustTOUR. Nello spazio di due album ('Una Vita Al Top', 2016, e 'Ansia e Disagio', 2017), il cantautore romano ha impresso un segnale più che riconoscibile nel modo di scrivere le sue canzoni, attraverso una crudezza espressiva che pesca a piene mani da un parlato di strada, una lingua di tutti i giorni, un’ironia sfacciata, nichilista e discretamente grottesca. Questi stessi elementi sono alla base del sodalizio con Zerocalcare, con cui Giancane ha lavorato per la colonna sonora della serie d’animazione Netflix 'Strappati Lungo I Bordi'.

In programma anche il live dei Cassandra, trio fiorentino che racconta con semplicità la vita vera dei giovani contemporanei e fresco di pubblicazione del disco 'Campo di Marte'. In apertura di serata, l’esibizione di Baldacci, vincitore del contest di Back In Villa. In entrambe le giornate, nell’Area Food&Drink sarà inoltre possibile mangiare o godersi un drink presso gli stand enogastronomici allestiti da Gao Street Food, R.D.M Roba Da Matti, Momento Cocktail e Il Giradischi.

La cornice di Back In Villa sarà arricchita anche un’Area Expo con mostre di pittura (a cura di Alessandro Baldinotti, Fabio Pianu e Lorenzo Gorini), stand di vinili, le sculture di cartapesta di CARTEfalse, l’abbigliamento vintage di V-LAB e un’esposizione di automobili.