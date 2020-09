Festival cinematografico dedicato alla Cina

Dopo la falsa partenza di febbraio, quando le date previste per il festival sono state annullate a causa dell’inasprirsi dell’epidemia di Covid-19 e in solidarietà con la Cina che in quei giorni viveva la fase più dura del fenomeno pandemico, gli organizzatori hanno mantenuto la promessa fatta a febbraio, riprogrammando per fine settembre lo stesso identico calendario previsto per l’edizione 2020 del festival.

Dal 28 al 30 settembre 2020 torna a Pisa il festival cinematografico interamente dedicato alla Cina. Ingresso gratuito ma sarà fondamentale prenotare il posto. Registrazione al link: www.arsenalecinema.com/pcff

Organizzato dall’Istituto Confucio della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con la società di produzione Polis S.r.l. e Cinema Arsenale. Il festival si svolgerà presso il Cinema Arsenale, Vicolo Scaramucci 2, 56125, Pisa. Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in inglese.

Programma

Lunedì 28 settembre, giovani e adulti

Ore 18.30

- 'The Crossing' 2018, Cina, in lingua originale con sottotitoli in inglese (regia di Bai Xue)

Un piccolo gioiello teso tra lirica e contemporaneità con una protagonista difficile da dimenticare. Peipei ha infatti un sogno: vedere la neve in Giappone. Una storia di amicizia e di quotidiano contrabbando tra Shenzhen e Hong Kong.

Ore 21.00

- 'The Summer Is Gone' 2017, Cina, in lingua originale con sottotitoli in inglese (regia di Zhang Dalei)

Le ultime vacanze estive di un dodicenne, Xiaolei, prima di passare all’età adulta. Nella semplicità apparente nella trama, così come nei toni malinconici dell’opera, si cela uno dei motivi più cari all’arte cinese – in ogni sua forma – che è quello del passaggio, della metamorfosi dei corpi viventi a qualcosa d’altro, conservando la nostalgia della giovinezza e il sapore aspro dell’incertezza che contraddistingue l’attesa del futuro.

Martedì 29 settembre, famiglia

Ore 18.30

- 'Four Springs', 2017, Cina, in lingua originale con sottotitoli in inglese (regia di Lu Qingyi)

La vita quotidiana di un migrante nella Cina di oggi. Una memorabile epopea della fuga e del ritorno entrambi visti come necessità e ‘ferite’ per quelle generazioni costrette a sradicare la loro provenienza alla ricerca di un benessere molto spesso contraddistinto dalle fattezze di una divinità crudele.

Ore 21.00

- 'Lost,Found', 2018, Cina in lingua originale con sottotitoli in inglese (regia di Yue Lü)

Un affresco denso e drammatico dedicato a un fenomeno purtroppo assai frequente nelle metropoli cinesi, ovvero l’improvvisa scomparsa di minori, spesso oggetto di rapimento. Un trama ben congegnata, un linguaggio filmico che guarda con attenzione agli stilemi del cinema di Hong Kong e ai grandi drammi della tradizioni rivisitati in chiave contemporanea. Un film dalle tinte fosche ma con un barlume di speranza per le nuove generazioni

Mercoledì 30 settembre, L’assurdo e la natura umana

Ore 18.30

- 'The Great Buddha', 2017, Cina (Taiwan) in lingua originale con sottotitoli in inglese (regia di Hsin-yao Huang)

Un film di grande pregio stilistico che narra le mirabolanti avventure di un guardiano di notte alla ricerca del senso della vita tra super cattivi e mistiche visioni. Un omaggio al cinema surreale europeo, toccato dalla grazia di una vena umoristica originale e tagliente che lo rende un prodotto unico nel suo genere

Ore 21.00

- 'A Cool Fish', 2018, Cina in lingua originale con sottotitoli in inglese (regia di Xiaozhi Rao)

L'affresco comico e irruento di una Cina alle prese con le contraddizioni del tempo presente: due criminali, un ex poliziotto, una rapina fallita sono i presupposti per un racconto fulmineo e potente che grande successo di pubblico ha riscosso in patria.