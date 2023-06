Festival di concerti a Palazzo Blu per l'estate 2023

Sarà una lunga e intensa estate di musica a Palazzo Blu, con proposte che spaziano dall’opera, al jazz, alla musica antica. Sarà un susseguirsi di eventi all’aperto, nel giardino di Palazzo Blu, durante i mesi di giugno, luglio e agosto.

E' già partita la rassegna Opera a Palazzo con la direzione artistica del Maestro Andrea Gottfried, che propone quattro spettacoli, a partire dall’appuntamento di sabato 27 maggio con l'opera lirica 'Medea' di Luigi Cherubini. Il programma prosegue il 10 giugno con 'Don Pasquale', il 15 luglio con 'La Dirindina' e il 5 agosto con i 'Vespri Siciliani'. Gli spettacoli iniziano alle ore 21.

Il Jazz torna a Palazzo Blu con Pisa Jazz Festival: cinque appuntamenti alla domenica, tra giugno e luglio, introdotti da Francesco Martinelli che dialogherà con gli artisti, per far entrare il pubblico con consapevolezza nel loro percorso e nel loro linguaggio. Si parte domenica 11 giugno con il trio 'Blades of Grass' di Marco Colonna, Anais Drago e Giulia Cianca: musica pensata come progetto di sostegno al microcredito femminile in Burkina Faso. Si prosegue il 18 giugno una serata carica di swing con il quartetto di Daniele Gorgone che ospiterà il sassofonista Max Ionata. Il 25 giugno sarà la volta di Barbara Casini che torna a Pisa Jazz con il suo progetto 'Hermanos' a fianco di Roberto Taufic e Javier Girotto. Gli appuntamenti di luglio saranno due, il 2 luglio con l’incontro tra il modern jazz e lo swing manouche di Dario Napoli e il 23 luglio con una serata speciale in collaborazione con l’Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda: Francesca Corrias, una delle più importanti voci del panorama jazz nazionale, presenterà la sua ultima produzione discografica, un incontro tra il jazz e la lingua sarda campidanese. Inizio spettacoli ore 21.

Il Pisa Music Festival, organizzato da Auser Musici, è il Festival di Musica Antica che si svolge in alcuni dei luoghi più incantevoli della provincia di Pisa in un connubio di musica e storia, per far scoprire agli spettatori un patrimonio artistico unico. Sabato 1 luglio il Festival arriva a Palazzo Blu, con Francesco Romano, che da molti anni svolge un’intensa attività concertistica come solista e come membro di formazioni da camera per le principali istituzioni musicali e festival in Europa, America e Asia. Inizio spettacolo ore 19.

Infine il Monte Pisano Art Festival, che porta a Palazzo Blu il 22 luglio la serata di apertura dell’edizione 2023 con 'Serenate', con l’orchestra Virtuoso Ensemble, Anna Chierichetti come voce solista su musiche di Pëtr Il'i? ?ajkovskij e Edward Elgar, per la direzione artistica di Andrea Gottfried, in collaborazione con Roero Cultural Events. Il Monte Pisano Art Festival porta la musica in luoghi insoliti, piazze, borghi, pievi, giardini, che diventano sale da concerto a cielo aperto. Lo spettacolo inizia alle ore 21.