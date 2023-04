Logge di Banchi, nel weekend il Festival della Cultura Albanese

Mostre a tema, talk, incontri e proiezioni per festeggiare la cultura albanese in Italia. Da venerdì 28 a domenica 30 aprile si svolgerà in Logge di Banchi a Pisa il Festival della Cultura Albanese. L'iniziativa, organizzata Associazione culturale albanese di Pisa – La Grande Onda con il contributo dell'Istituto "Sami Frasheri" di Tirana, è patrocinata dal Comune di Pisa e ha l'obiettivo di evidenziare la partecipazione della comunità albanese alla vita culturale, intellettuale e civile in Italia, e in particolar modo a Pisa, nonché il contributo reciproco dato dall'Italia e da illustri personalitaà italiane nel corso della storia dell'Albania.

La tre giorni prenderà il via venerdì 28 aprile alle 12 con la firma, in rettorato, di una convenzione tra l'Università di Pisa e l'Università di Tirana. Alle 15, in Logge di Banchi saranno inaugurate le seguenti mostre: "Il ponte di Otranto" di Genc Permeti; "Sulla Pelle" di Marlin Dedaj a cura Giorgio Caione; Guri Madhi - Mostra di prove d'autore a cura di Pandi Madhi; Habaz Hado - Mostra di arte grafica a cura di Pandi Madhi. Le esposizioni termineranno domenica 30 aprile.

Sabato 29 aprile dalle 15 talk show in Logge di Banchi ai quali parteciperanno personalità di spicco del mondo della politica della storia, del giornalismo e dell'economia. Alle ore 19, aperitivo con prodotti tipici della cucina albanese presso il ristorante Albarossa.

Domenica 30 aprile, alle 18 al Cinema Arsenale, la proiezione del film "Vergine giurata" di Laura Bispur. Girato tra l'Albania e Bolzano, il film e? liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Elvira Dones e racconta una storia antica e moderna allo stesso tempo, dove il Kanun, il più importante codice consuetudinario albanese, si incontra con le problematiche dell'identità di genere quanto mai attuali.