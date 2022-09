Festival della fotografia di strada in Logge di Banchi

Il 24 e il 25 settembre lo spazio sopra Le Logge (piazza XX Settembre) ospiterà la prima edizione del 'PSPI - Pisa Street Photography International', festival dedicato al genere fotografico della 'street photography'. L’evento è organizzato dalla associazione Tilt di Pontedera, con il patrocinio del Comune di Pisa. L’apertura della mostra è prevista sabato 24 settembre alle ore 10.00, sarà presente anche l’assessore alla Cultura del Comune di Pisa.

In mostra le opere finaliste del concorso fotografico internazionale che si è svolto nell’estate scorsa, selezionate da una giuria composta in una prima fase da Mario Mencacci, Roberto Bartolini, Simone Mantia, Massimiliano Faralli e Arez Prod, e nella fase finale da Richard Bram (USA), Julia Coddington (Australia), Asli Gonen (Turkia), Julie Hrudová (Olanda) e Alex Liverani (Italia). Hanno partecipato molti autori dall’Italia e dall’estero.



Nel corso del Festival, in sala delle Baleari, saranno assegnati premi alla migliore fotografia con flash (ore 11.15) e alla migliore fotografia geometrica (ore 14.30), in programma anche menzioni d’onore (ore 15.30) e l’annucio dei vincitore del contest (ore 18.30). In programma anche incontri e conferenze con importanti fotografi. La serie sarà aperta sabato 24 settembre da Salvatore Matarazzo, fotografo professionista viareggino (sala delle Baleari, ore 11.30), seguito domenica 25 settembre da Debora Valentini (ore 14.30), Lorenzo Lessi (ore 15.30), Liliana Ranalletta (ore 16.30), Richard Bram (ore 17.30).

Domenica 25 settembre, in programma anche due 'Photowalk' (partenza all’entrata della mostra) con Julie Hrudova e Arez Prod (ore 10.00) e con Stefano Mirabella e Mario Mencacci (ore 11.30).

I 'Photowalk' sono gratuiti e aperti a tutti ma è preferibile la prenotazione alla mail pspifestival@gmail.com).