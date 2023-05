Tutto pronto per la quinta edizione del Festival 'I giorni della lavanda'

Torna il Festival 'I Giorni della Lavanda': dall'11 giugno al 23 luglio, nell’entroterra pisano potremo assistere allo spettacolo dei campi che si tingono di viola. E' una 'piccola Provenza' quella che fiorisce nel Comune di Santa Luce; si diffonde un profumo unico e attraversare i campi regala una sensazione di pace e serenità che non può essere descritta, ma che va provata almeno una volta nella vita. E poi ci sono eventi musicali, cibo locale e street food, seminari, laboratori, trekking e percorsi in e-bike a comporre un programma ricco di iniziative legate alla natura e al benessere.

Giunta alla quinta edizione, l’evento conta ogni anno circa 20.000 visitatori, con appuntamenti giornalieri per tutte le età. Il Festival nasce per volontà dell’azienda Flora che da 35 anni si occupa di aromaterapia naturale, e in particolare di coltivazione di lavanda e produzione di oli essenziali biologici e biodinamici. Ogni anno, nel periodo di piena fioritura dei campi, Flora apre le porte dei propri campi al pubblico, organizzando eventi a tema e prolungando gli orari di apertura del negozio a Pian di Laura.

Il calendario del festival è disponibile sul sito www.lavandafestival.it e conta decine di appuntamenti, con più di 15 eventi ricorrenti, a partire dalle ormai celebri 'camminate zen nei campi di lavanda in fiore', tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. L’evento è realizzato con il patrocinio dei Comuni di Santa Luce, Crespina Lorenzana, Fauglia, Orciano Pisano, Castellina M.ma, Casciana Terme Lari e Chianni e in partnership con Terre di Pisa e la rete d’imprese Colli Pisani.