Festival 'Giorni di Tuono'

'Giorni di Tuono', in programma dal 10 al 12 giugno a Pisa, è la prima edizione del festival che nasce per ricordare la figura del fumettista Tuono Pettinato. Voluto e organizzato dalla Fondazione Tuono Pettinato, in collaborazione con il Comune di Pisa, si svolgerà in vari luoghi della città. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, 7 giugno, con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani, della mamma del fumettista e presidente della Fondazione Tuono Pettinato, Lia Remorini, di Guido Siliotto della Fondazione Tuono Pettinato, e del fumettista e grafico Maurizio Stefano Piraccini, in arte Dottor Pira.

In questi tre giorni, in un ricco calendario di appuntamenti, sono previste alcune importanti iniziative, tra cui la grande mostra di tavole originali al Museo della Grafica 'Chatwin, Randagio per scelta. Un viaggio nell'arte di Tuono Pettinato' (che resterà aperta fino al 19 giugno), l'inaugurazione del murale realizzato da Dottor Pira, la presentazione del numero speciale di Hobby Comics (la rivista dei Superamici, che saranno tutti presenti per il festival), la mostra di tavole originali de 'Gli Scarabocchi di Maicol&Mirco' (vincitore del Premio Nazionale Tuono Pettinato e autore del manifesto del festival), e poi concerti (Marnero e Bologna Violenta), proiezioni video, dj set e incontri con fumettisti: Fumettibrutti, Francesco Guarnaccia, Alice Milani, Eliana Albertini, Maurizio Lacavalla, Giovanni Timpano e molti altri. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

Tuono Pettinato (Andrea Paggiaro, Pisa 1976-2021) è una delle più rilevanti figure del fumetto contemporaneo. Autodidatta, dopo l'importante palestra nel collettivo Superamici (con Dottor Pira, Maicol & Mirco, Ratigher e LRNZ) si afferma ben presto col suo stile arguto ed originale, vincendo prestigiosi riconoscimenti (Premio Satira di Forte dei Marmi, Gran Guinigi a Lucca Comics, Premio Boscarato al Treviso Comic Book Festival). Difende il diritto all'ozio, ma è tuttavia assai prolifico: oltre a realizzare graphic novel, collabora con riviste, scrive sceneggiature, ha un'intensa attività di illustratore e insegna fumetto umoristico all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Disimpegnato e coltissimo al tempo stesso - il suo nome d'arte è rubato alla Biblioteca di Babele di Borges - affascinato in egual misura dal rock estremo, dalla letteratura e dal cinema quanto dalla TV spazzatura, sfoggia un'ironia pungente e sopraffina. Tra le opere principali, da citare le biografie 'Garibaldi', 'Enigma. La strana vita di Alan Turing' (con Francesca Riccioni) e 'Nevermind' su Kurt Cobain; la divulgazione scientifica di 'Non è mica la fine del mondo' (con F. Riccioni); la fiction di 'Corpicino' e 'Chatwin. Gatto per forza, randagio per scelta'. In sua memoria è stato istituito un Premio per promuovere la lettura di fumetti e, per volontà dei genitori, è nata la Fondazione Tuono Pettinato.

I luoghi del festival: Museo della Grafica, Biblioteca Comunale, Studio Gennai, Piazza XX Settembre, Cantiere Sanbernardo, River Art Gallery, Giardino Scotto, Cineclub Arsenale, Circolo Caracol, Giardino La Nunziatina

Il programma

Venerdì 10 giugno

Museo della Grafica

ore 11.30 - 'Chatwin, Randagio per scelta. Un viaggio nell'arte di Tuono Pettinato', mostra delle tavole originali, e 'Tuono Il Magnifico', esposizione degli omaggi degli amici fumettisti

Inaugurazione e tavola rotonda con saluti istituzionali di Lia Remorini, Pierpaolo Magnani, Alessandro Tosi, e interventi di Simone Romani, Pasquale La Forgia, Saulle Panizza, Fabio Gadducci, Pietro Galluzzi ed Emanuele Vietina

Biblioteca comunale

ore 16.30 - 'Tuono in cattedra', gli studenti ricordano il Prof. Tuono Pettinato con Fumettibrutti, Maurizio Lacavalla, Eliana Albertini, Francesco Guarnaccia, Edoardo Comaschi e Claudia Tarabella, modera Emilio Varrà

ore 17.30 - 'Magnifici Lavativi' - inaugurazione della mostra dei disegni dei bambini della primaria Zerboglio ispirati a Chatwin. Intervengono i fumettisti Alice Milani e Francesco Guarnaccia, introduce Silvia Paganelli

ore 18.00 - Inaugurazione del murale dedicato a Tuono Pettinato, realizzato da Dottor Pira

Studio Gennai

ore 19.30 - Inaugurazione della mostra 'Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco', con Maicol & Mirco, vincitore del Premio Tuono Pettinato, intervistato da Guido Siliotto

Presentazione della seconda edizione del Premio Tuono Pettinato con Francesca Pepi di Rete Bibliolandia

Piazza XX Settembre

ore 21.30 – 'Tuono on the Wall' - dj set di Davide Barbafiera e Alessandro Del Fabbro e videomapping con illustrazioni da “Chatwin”

Sabato 11 giugno

Cantiere Sambernardo

ore 11.30 - 'Tuono al cubo' - incontro su Cubo Bellingeri con Andrea Benei e Virginia Tonfoni, modera Matteo Lupetti

Inaugurazione della mostra 'Corso di fumetti dozzinali' e brunch

River Art Gallery

ore 17.30 - 'Le Avventure di Arno - Le Storie di Seconda Cronaca' - incontro con la redazione del periodico Seconda Cronaca, modera Antonio Capellupo

Giardino Scotto

ore 19.00 - 'Tuono Ad Alta Voce' - reading teatrali di Paolo Cioni e Federico Guerri

a seguire 'Aldilà dei Fumetti' - anteprima del nuovo numero di Hobby Comics con i Superamici Ratigher, Dottor Pira, Maicol & Mirco, LRNZ

Ore 21.30 'Rombo Di Tuono' - concerto dei Marnero e di Bologna Violenta

Cineclub Arsenale

ore 0.00 'Maratuona Cinematografica' con i film del cuore di Tuono Pettinato 'Straziami ma di baci saziami' e 'Hollywood Party' e inaugurazione mostra dei manifesti realizzati da Tuono Pettinato per l'Arsenale

Domenica 12 giugno

Circolo Caracol

ore 12.00 - brunch con dj set di Aloch Dischi e inaugurazione della mostra 'Tippi rock'

Cineclub Arsenale

ore 18.00 - 'Pisanitudo dei Fumetti' - proiezione di 'Diari pisani – Capitolo 1: Tuono Pettinato' di Maria Teresa Soldani e incontro con la regista e Lucia Biagi, Francesco Guarnaccia, Alessandra Ioalè, Valerio Le?, Alice Milani, Rachele Morris, Giovanni Timpano e Daniela Sbrana, modera Maurizio Vaccaro

ore 19.30 - 'Tutte le Riviste Pettinate: le collaborazioni di Tuono Pettinato con le maggiori riviste italiane' - tavola rotonda con Laura Scarpa, Matteo Stefanelli e Luca Valtorta, modera Matteo Pelliti

Giardino La Nunziatina

ore 21 'Tuono - il documentario' di Dario Marani, intervengono Lia Remorini, Adriano Ercolani, Maicol & Mirco, modera Antonio Capellupo