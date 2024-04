Festival della letteratura indipendente a Ponsacco

Un sacco di libri sta per invadere le stanze di Villa Elisa. Il fine settimana del 27 e 28 aprile Ponsacco sarà la capitale della letteratura indipendente con la prima edizione di “Un sacco di libri”. Dieci case editrici potranno presentare le loro ultime uscite mentre tanti nomi della scrittura locale potranno parlare dei loro lavori.

Un’idea che nasce dalla voglia di coinvolgere in un unico grande evento le tante penne attive a Ponsacco, presentarle al pubblico; far parlare e dialogare tra loro autori, lettori e case editrici. Un progetto portato avanti dall’assessorato alla cultura e all’istruzione di Ponsacco con la collaborazione della Fondazione Pontedera per la Cultura. Due giorni fitti di appuntamenti in cui ci sarà spazio anche per il concorso “I libri sono magici perché …” riservato a tutte le bambine e tutti i bambini delle scuole dell'Istituto comprensivo di Ponsacco (materne-primarie-secondarie). Il concorso è diviso in due sezioni: Poesia e Illustrazione. Gli elaborati, corredati di nome, cognome e classe del partecipante, dovranno essere consegnati in occasione della manifestazione “Un sacco di libri", allo stand di Carmignani Editrice entro le ore 17 del giorno di sabato 27 aprile.

La premiazione degli elaborati vincitori avverrà al Teatro Odeon di Ponsacco alle 15 di domenica 28 aprile.



Questo il programma del festival:

Sabato 27 aprile alle 11 ci sarà l’inaugurazione alla presenza dell'amministrazione comunale con la partecipazione dell'associazione Rievocazione Storica Battaglia di Ponte di Sacco A.D.1497 e con l'esibizione del coro di voci bianche "Nuvole di voci" dell'Associazione Amici della Musica di Ponsacco. Alle 15 ci sarà il laboratorio per ragazzi a cura dell'associazione Buon Pro di Ponsacco. Via alle presentazioni alle 16 con "lo è un altro. Il ragazzo Rimbaud" di Mario Bernardi Guardi (Leonardo Libri). Alle 17 “Letture per storie colorate” a cura dell'associazione Olifante. Chiude la prima giornata alle 17.30 la presentazione animata del libro per bambini "Abelardo, drago codardo (Fantabooks).





Durante la manifestazione sarà allestito un spazio dedicato alle associazioni del territorio e sarà proiettato ininterrottamente il docufilm Ponsacco L'ombelico della Valdera. La storia, gli aneddoti, le eccellenze, il paesaggio, la cultura, l'arte, le associazioni, lo sport, i personaggi... e tutto quanto fa della cittadina del legno l'ombelico della Valdera. (Realizzato e prodotto da Rete Valdera da un'idea e progetto di Fabrizia Falaschi e Maurizio Panicucci).