Torna con tanti eventi e iniziative la XVIª edizione del Festival della lettura di Castelfranco di Sotto. La rassegna, organizzata dal Comune e dalla Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto, riparte con energia dopo un anno di stop a causa dell’emergenza sanitaria.

La kermesse apre il sipario sabato 6 novembre alle ore 16.30 con l’inaugurazione della Mostra fotografica 'Cinema Castelfranco' presso la Saletta espositiva Banca di Cambiano (Via Francesca Sud, n.3). L’esposizione vedrà la presenza di scatti storici ed attuali dell’ex Cinema Lux accanto a locandine di film anni ‘60 e ‘70 provenienti dalla collezione personale di Andrea Falaschi.

La mostra, a cura della Biblioteca Comunale e del Circolo Culturale Fotografico 'La Fototeca', sarà presentata dai saluti del sindaco Gabriele Toti e dell’assessora alla Cultura Chiara Bonciolini. L’esposizione rimarrà aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 fino al 28 novembre. A seguire, sabato 6 novembre alle ore 17,30, presso la Biblioteca Comunale, si terrà l’incontro con l’autore Fabrizio Silei che presenterà il suo libro 'La rabbia del lupo'.

Silei è un artista poliedrico. Scrittore, illustratore, scultore, designer, sociologo e molto altro ancora. Ha scritto prevalentemente libri per ragazzi con i quali ha vinto nel 2012 e nel 2014 il prestigioso premio Andersen. Nel 2019 ha esordito nel giallo per adulti creando il personaggio del detective contadino Pietro Bensi che insieme al giovane commissario di polizia Vitaliano Draghi, sono impegnati a risolvere dei casi di omicidio in pieno regime fascista.

La trappola per volpi (2019) e La rabbia del lupo (2021) sono romanzi ambientati a Firenze e nella campagna fiorentina negli anni trenta del secolo scorso. Per l’intreccio narrativo, per le tematiche affrontate, per il sentimento antifascista che accompagna le vicende degli investigatori, suscitano interesse e simpatia tra i lettori.

Domenica 7 novembre ore 17,30 nella Saletta espositiva Banca di Cambiano ti terrà la presentazione del libro “Scatti speciali”: raccolta di fotografie di Simone Marchiori. In quest’opera Simone ha voluto racchiudere piccoli frammenti del suo mondo per donarli agli altri, superando le sue difficoltà di comunicazione attraverso la fotografia. 'Scatti Speciali' è edito da Arnia. Fotografie e testi di Simone Marchiori, realizzazione grafica Arnia srl.

Il Festival della lettura continua poi venerdì 12 novembre con l’incontro con l’autore Fabrizio Nelli che presenta 'Il mio Guccini: non è uno scherzo saper continuare' con cena emiliana. La presentazione è in programma alle ore 20 presso il Circolo Arci di Castelfranco di Sotto.

Sabato 13 novembre alle ore 16.30 sarà inaugurata invece la Mostra itinerante 'I Chiassi con Dante': un’istallazione diffusa nelle viuzze del centro storico con 30 tavole (1,5 m x 2 m) tratte da incisioni della Divina Commedia di Gustave Dorè. La presentazione dell’esposizione sarà animata dal gruppo teatrale Four Red Roses (con partenza dalla Biblioteca Comunale) con la presenza di attori che declameranno le celebri terzine di Dante Alighieri.

La mostra è a cura del Comune di Castelfranco di Sotto e dell’Associazione Palio dei Barchini con le Ruote.

A seguire, alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale, si terrà la conferenza 'Dante da politico sconfitto a profeta' condotta dal Prof. Massimo Baldacci. Questo appuntamento non è che il primo di un ciclo di incontri su Dante Alighieri tenuti dal professore: seguiranno infatti sabato 11 dicembre 'Dante, Beatrice e le altre' e sabato 15 gennaio 'Dante oltre i confini del possibile'.

L’evento conclusivo del Festival della lettura è domenica 14 novembre con l’incontro con l’autore Maria Clara Poggi che presenta il libro 'Non solo Mommy - Vite illustrate di animali da compagnia'. Maria Clara Poggi è un'artista eclettica. Illustratrice, visualizer, stilista e altro ancora. Vive e lavora a Milano come free lance per Case di Produzione Cinematografiche, per l'editoria e per varie agenzie di pubblicità. Questo è il suo terzo libro, una serie di esilaranti vignette disegnate e scritte per raccontare le avventure vissute con gli amici animali (cani, gatti, pappagalli, conigli...).

PRENOTAZIONI

Per l’incontro con l’autore Fabrizio Nelli con cena emiliana, prenotazione obbligatoria al numero 3392549995 entro il 10 novembre.

Per gli altri incontri, prenotazione obbligatoria ai numeri 0571487260 e 0571487263 fino al giorno antecedente l’incontro.

Per la partecipazione agli eventi è necessario il possesso di Green Pass valido.