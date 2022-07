Volterra22, il Festival del Maggio Musicale Fiorentino in piazza dei Priori con un programma beethoveniano

Dopo l’appuntamento nell’ambito dell’84º Maggio Musicale Fiorentino, il maestro Manfred Honeck alla guida del Coro e dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, si esibirà venerdì 8 luglio in Piazza dei Priori a Volterra, con un programma interamente dedicato alle composizioni di Ludwig van Beethoven e in apertura l’ouverture in mi maggiore op. 72 di Fidelio.

Quasi speculare al concerto fiorentino del 7 luglio al Teatro del Maggio, lo spettacolo prosegue con l’esecuzione di Elegischer Gesang op. 118 per coro e orchestra d’archi su testo attribuito a Ignaz Franz Castelli, una delle ultime composizioni di Beethoven e scritta per il suo amico e mecenate Johann Baptist von Pasqualati. Coriolan, ouverture in do minore op. 62, scritta dal genio di Bonn nel 1807 basandosi sulla tragedia di Heinrich Collin del 1804. La quarta composizione beethoveniana del concerto prevede l’esecuzione di Meeresstille und glückliche Fahrt op. 112, cantata per coro e orchestra su testo di Johann Wolfgang Goethe composta tra la fine del 1814 e l'estate del 1815 su due poesie di Goethe a cui fu dedicata. Per chiudere questo che è quasi un tributo a Beethoven, viene eseguita la Fantasia in do minore op. 80 per pianoforte, soli, coro e orchestra su testo di Christoph Kuffner, pubblicata nel 1811 con una dedica al re Massimiliano I di Baviera.

Al pianoforte Andrea Lucchesini; nutrito l’ensemble di solisti formato da Silvia Spessot e Francesca Longari e quattro artisti dell’Accademia del Maggio Musicale: Valentina Corò, Joseph Dahdah, Amin Ahangaran e Davide Piva. Il maestro del Coro del Maggio è Lorenzo Fratini.

L’Ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili. Posti liberi non numerati. Apertura piazza alle ore 20.30.

Per quanto riguarda prenotazioni e informazioni per il concerto a Volterra, il pubblico può rivolgersi al 'Consorzio Turistico Volterra Valdicecina' (Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle18) raggiugibile ai numeri 0588/86099 e 0588/87257 o all’indirizzo e-mail info@volterratur.it