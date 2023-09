Festival MeNeCuro di Calci,

antidoto all’indifferenza ambientale e sociale



Il 9 e 10 settembre a Calci si terrà la prima edizione di una due giorni di attività 100% incentrate sul tema della cura e della rigenerazione del territorio. Dibattiti, passeggiate, musica, laboratori per scoprire le iniziative per prendersi cura in modo collettivo del territorio e dei suoi abitanti.



È questo il programma che hanno preparato per il 9 e il 10 settembre a Calci un gruppo di giovani donne legate da una radicale quanto testarda passione per la sostenibilità. “Sostenibilità non è sinonimo di ambiente, ma di cura”, sostengono le organizzatrici. Ecco cosa le ha spinto, supportate dalla giunta comunale e dalle associazioni locali, a lanciare MeNeCuro Festival. “Con l’1 % più ricco del pianeta che genera il doppio delle emissioni del 50 % più povero, l’agire sostenibile non può essere limitato al puro calcolo dell’impatto ambientale, ma deve incorporare tutti quei gesti che redistribuiscono, includono e, soprattutto, si prendono cura: prendersi cura della comunità in cui si vive, di chi ha una malattia, di una tradizione, di una foresta, di un servizio pubblico, di chi proviene da un altro Paese, del vicinato" dice il Collettivo MeNeCuro.



Come mettere queste pratiche al centro del nostro vivere insieme e farne la chiave per creare paesi rigogliosi e sostenibili? Per rispondere a questa domanda, in programma sabato e domenica prossimi 9 e 10 settembre Francesco Gesualdi, allievo di Don Milani pioniere del consumo critico, Maria Luisa Vallauri, saggista e coordinatrice del progetto europeo Care4Care (“Prendersi cura di chi cura”)saranno ospiti durante il festival. Inoltre saranno organizzate passeggiate sui monti pisani, concerti, laboratori di musica e visite agli orti collettivi. “Vogliamo offrire uno spazio dove riconoscere la nostra reciproca dipendenza, coltivare la gratitudine per l’esistente e ispirarci ai mille modi per organizzare il vivere insieme in modo più sostenibile e giusto” (Collettivo MeNeCuro).



Dopo gli incendi che hanno devastato i Monti Pisani e, per menzionarne una, le ripetute tragedie che si consumano quasi ogni giorni nel Mediterraneo, si tratta di una sfida quanto mai grande e attuale. Parlarne in un clima di convivialità e d’ispirazione è la proposta che il festival offre tanto a chi abita il pisano che a tutte le persone che hanno voglia di immaginare futuri diversi.



La Direzione del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa metterà a disposizione di chi partecipa al Festival biglietti omaggio di ingresso al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa validi per le sole esposizioni permanenti e utilizzabili dal giorno 11 al giorno 15 settembre 2023! I voucher saranno disponibili all’infopoint del MeNeCuro Festival il 10 settembre (12.30-19.30).



Il festival MeNeCuro è organizzato con CESVOT, Arci La Luna Ripiena, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa (Calci), con il patrocinio e contributo del Comune di Calci e la sponsorship di Arte & Ricami, la pizzeria Zio Tony e Falorni Ortoflorovivaistica. Per informazioni, contattare menecuro@outlook.com o visitare il sitoweb (menecuro.wixsite.com/menecuro) o la pagina Instagram /Facebook @menecurofestival.