Festival Nessiah: 7 concerti gratis in streaming

La 24° edizione del Festival Nessiah-Viaggio nell'immaginario culturale ebraico, cambia canale ma non cambia pelle. Dopo 23 anni di produzioni e spettacoli dal vivo, il Festival si digitalizza e verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube. Il festival, diretto come sempre dal M° Andrea Gottfried, organizzato dalla Comunità ebraica di via Pisa e sostenuto da Fondazione Pisa, Comune di Pisa, RE.T.E. Rete Toscana Ebraica e Regione Toscana, quest'anno vedrà susseguirsi - dall'8 al 19 dicembre - sette appuntamenti. Obiettivo: divulgare il più possibile la ricchezza espressiva della cultura ebraica. Il titolo sarà: 'La Torre di Babele-L'universo delle lingue nell'esilio'.

"Vogliamo cogliere in questo momento di grande difficoltà, in Italia in generale e nel settore della cultura in particolare - afferma il direttore artistico, M° Andrea Gottfried - una piccola opportunità ovvero trasformare una eccellenza locale in un Festival conosciuto e riconosciuto a livello nazionale e oltre. Creando un palinsesto di 7 appuntamenti fruibili in streaming ci prefiggiamo l’obiettivo di divulgare il più possibile la ricchezza espressiva della cultura ebraica. Dopo gli spettacoli, che avranno tutti inizio alle 20.30, sarà possibile interagire con gli artisti, creando un ponte oltre lo schermo". L’edizione 2020 esplorerà il mistero della lingua. Le 'lingue giudaiche' sono un universo sorprendentemente variegato. L’ebraico, antico e moderno, lo yiddish, il ladino, l’aramaico, il giudeo-italiano, la lingua zarfatica, per citarne alcune.

Per assistere gratis agli spettacoli è necessario iscriversi al canale Youtube del Festival.

Il programma

Tutti gli eventi si svolgono alle 20.30

- 8 dicembre ENRICO FINK TRIO

- 9 dicembre MESTIZIO QUARTETT | Massàh le'lò Milìm - Viaggio oltre le parole

- 10 dicembre QUARTETTO L’HAIM di ANGEL HARKATZ | Der Zeide hot dertzeil - Il nonno ha raccontato

- 15 dicembre ANTON DRESSLER | musica ebraica elettronica per clarinetto e live electronics

- 16 dicembre TRIO ADAR | musica classica ebraica per voce e pianoforte

- 17 dicembre EVELINA MEGHNAGI TRIO | Voci, kolot, bozez

- 19 dicembre FUORIOPERA | NABUCCO versione da camera per voci e pianoforte