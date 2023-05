Festival della Robotica: a Volterra la Robotic Art

Si avvicina la terza edizione del Festival della Robotica, in programma a Pisa dal 19 al 21 maggio, con la città della Torre Pendente che diventa la 'RoboTown'. La prossima tappa, prima del Festival, è prevista nei giorni di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio a Volterra con un focus molto speciale dedicato al tema robotica arte e cultura. Già Capitale Toscana della Cultura 2022, la splendida città di Volterra è stata scelta come sede ideale per affrontare un tema innovativo, affascinante e che suscita grande interesse: qual è il ruolo della robotica nella creazione di opere d’arte e come l’interazione uomo – macchina diventa protagonista nel mondo dell’arte.

La tre giorni di Volterra si apre con il workshop 'Robot, Coscienza ed Arte', a cura dell’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che si svolgerà nel Salone Volterra del Centro Studi della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra venerdì 12 maggio dalle ore 9.00, a ingresso libero. Il workshop mira a raccogliere ricerche ed esperienze artistiche nei campi multidisciplinari della Robotica, dell’Intelligenza Artificiale e dell’Arte. Da alcuni decenni sistemi robotici più o meno sofisticati e con diversi livelli di autonomia sono entrati nella progettazione e realizzazione di specifiche installazioni artistiche di arte contemporanea. Si assiste quindi, da una parte, all’utilizzo di robot come strumento innovativo per la produzione di opere artistiche non ottenibili in altro modo e, dall’altra parte, all’impiego di robot come strumento attivo nella realizzazione di una specifica performance o nella realizzazione di installazioni dinamiche in cui talvolta possono essere presenti anche aspetti di interazione diretta o indiretta con l’osservatore umano. I recenti sviluppi di Intelligenza Artificiale consentono di sfruttare le capacità di autonomia percettiva e creativa di un sistema artificiale. Tale tematica apre interessanti considerazioni sugli aspetti di creatività e di coscienza della macchina ed è molto legata agli sviluppi attuali di discipline quali le Neuroscienze, le Neuroscienze Cognitive e la Psicologia.



Ai saluti inaugurali di Mauro Ferrari, presidente della Fondazione Tech Care e responsabile scientifico del Festival della Robotica 2023 farà seguito l’introduzione da parte di Massimo Bergamasco, organizzatore dell’evento e docente di 'Meccanica Applicata alle Macchine' e direttore dell’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; la vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Lilia Silvi, porterà un saluto a nome della Fondazione. Al workshop interverranno Alice Barale, studiosa di Estetica e ricercatrice presso il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell’Università di Milano, Anna Maria Monteverdi, esperta di Digital Performance e docente dell’Università di Milano e Simone Arcagni, studioso e divulgatore di nuovi media e nuove tecnologie e docente dell’Università di Palermo.



A seguire, sarà inaugurata una esposizione di installazioni artistiche, nei locali della Pinacoteca Civica di Volterra, che potranno essere visitate dal pubblico, a ingresso libero, nei giorni da venerdì 12 a domenica 14 maggio. Le installazioni, ‘A View from Within’, ‘A Robot Drawing Beautiful Portraits’, ‘How can we visualize the contact between robot and humans?’ sono a cura dell’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant’ Anna.

La tre giorni di eventi a Volterra è organizzata con la collaborazione e il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e del Comune di Volterra.