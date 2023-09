L'Orchestra da camera I Bei Legami è lieta di invitarvi il prossimo 30 settembre ore 21.15 presso il Teatro Chiesa di Sant'Andrea di Pisa (Via del Cuore, Pisa) per 'L'Altro Mozart'.

Un concerto sinfonico diretto dal m° Pietro Consoloni alla scoperta di due capolavori del Mozart 'giovane': la Sinfonia no. 15 e la Sinfonia no. 29.

L'evento è inserito nel prestigioso contesto della 5° Edizione del Festival Sancte Michael Archangele 2023, organizzato dalla Chiesa di San Michele in Borgo, con Fondazione Pisa.



Si raccomanda la prenotazione al seguente indirizzo email: ibeilegami@gmail.com per un titolo di biglietto di 8€ fino a esaurimento dei posti disponibili.





