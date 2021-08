Torna il 'Festival Toscano di Musica Antica' a Pisa, Calcinaia e Vicopisano

Il 3, 4 e 5 settembre torna il 'Festival Toscano di Musica Antica', e lo fa con sei concerti disseminati tra Pisa, Calcinaia e Vicopisano. Due le caratteristiche che contraddistinguono questa 26ª edizione del festival: una predominanza pressocché assoluta di musica vocale e molti brani inediti provenienti dal Fondo Musicale Alamanno recentemente scoperto, un fondo privato pisano scoperto all’interno del Palazzo Della Seta (oggi Pilo Boyl Agostini) in via Santa Cecilia. E proprio a questo fondo è dedicata l'apertura del festival, venerdì 3 settembre alle 18.30 al Foyer del Teatro Verdi, quando la prof.ssa Mila De Santis del Dipartimento SAGAS dell'Università degli Studi di Firenze e il dott. Gianluca Bocchino, curatore del Catalogo, illustreranno il lavoro effettuato in questo ultimo anno grazie alla borsa di studio messa a disposizione da Auser Musici e dall'università fiorentina. A seguito della presentazione, la soprano Jennifer Schittino accompagnata dall'arpa di Lisetta Rossi intratterranno gli ospiti con alcuni brani riscoperti. Per le restrizioni anti covid, alla presentazione saranno ammessi solo 20 spettatori previa registrazione sul sito www.ausermusici.org , ma grazie alla collaborazione con il Comune di Pisa l'intero evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube dell'amministrazione comunale.

Altri brani provenienti dal Fondo Alamanno saranno presentati la sera di venerdì 3 settembre alle 21.15 (sempre con prenotazione obbligatoria e ingresso gratuito) presso la sala Titta Ruffo del Teatro Verdi, che è partner dell'esemble Auser Musici. Carlo Ipata al flauto traversiere e Francesco Tomei alla viola da gamba condurranno gli spettatori in un percorso guidato dalla Toscana all'Europa passando da Pietro Locatelli a Jean-Marie Lecrair.

Sabato 4 settembre sarà la serata dedicata alla riscoperta delle bellezze di Calcinaia in compagnia del giovane quartetto vocale 'Passi Sparsi'. Anteprima alle ore 19 al Museo della Ceramica Ludovico Coccapani e concerto serale alle 21.15 presso Villa Montecchio con un programma dal titolo 'Cantar per scherzo', che prevede musiche dal 'Libro delle villanelle, moresche et altre canzoni' di Orlando di Lasso. Un'occasione per riascoltare suoni antichi e melodie di epoca rinascimentale e medievale.

Domenica 5 settembre il festival si sposterà a Vicopisano per il doppio appuntamento con l'Auser Musici Vocal Esemble che si esibirà nella piazza di Palazzo Pretorio con un programma incentrato su Josquin Desprez nel cinquecentenario della morte (27 agosto 1521), con l'anteprima breve alle 19 e il concerto serale alle 21.15.