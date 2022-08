'Suona Europeo' è il titolo scelto dal direttore artistico Carlo Ipata per la ventisettesima edizione del Festival Toscano di Musica Antica, la storica manifestazione organizzata dall’ensemble Auser Musici in vari comuni della provincia di Pisa.

In quattro giorni cinque concerti a ingresso gratuito per assaporare le dolci melodie della musica antica nei luoghi in cui vi si svolgeva un tempo o alla scoperta di bellezze architettoniche poco conosciute.

Partenza mercoledì 31 agosto alle ore 21 presso la Villa Montecchio a Calcinaia, aperta straordinariamente al pubblico per ascoltare arie e duetti di G.F. Haendel interpretati dalla soprano Jennifer Schittino e dal basso Giorgio Marcello accompagnati al clavicembalo da Carlo Pernigotti.

Vicopisano è il comune dove si svolgeranno ben due concerti giovedì 1 settembre. Il primo si terrà al tramonto nel giardino della Rocca del Brunelleschi, quando Tommaso Tarsi si esibirà in un concerto per tiorba sola. Alle 21 sarà la volta dell’ensemble in residenza, Auser Musici, che presso il Teatro di via Verdi proporrà un repertorio dedicato ai due Bach, padre e figlio.

Venerdì 2 il Festival arriva nel capoluogo con il concerto per flauto traverso dello stesso Carlo Ipata nel giardino della Chiesa di sant’Agata, recentemente restaurata e che sarà aperta al pubblico per una breve visita. Ultima serata del Festival sempre a Pisa, sabato 2, quando il violinista Attilio Motzo accompagnato al clavicembalo da Mara Fanelli, condurranno gli spettatori in un viaggio tra le sonate da chiesa italiane e il tardo barocco tedesco.



Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione. In alcuni casi i posti a sedere sono limitati, il resto in piedi. Info: 050.941144 – info@ausermusici.org