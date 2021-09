'Festival Toscano di Musica Antica': presentazione del Fondo Musicale Alamanno e concerto

Partenza in pompa magna per la 26ª edizione del 'Festival Toscano di Musica Antica', che venerdì 3 settembre apre al pubblico negli spazi del Teatro di Pisa per un doppio appuntamento pomeridiano e serale. La professoressa Mila De Santis del Dipartimento SAGAS dell'Università di Studi di Firenze e il dott. Gianluca Bocchino, vincitore di una borsa di studio messa in palio dall'università stessa in collaborazione con l'ensemble in residenza Auser Musici, presenteranno infatti il catalogo del Fondo Musicale Alamanno. Questa vasta e illustre collezione privata è stata recentemente scoperta dal maestro Carlo Ipata, direttore del Festival, all'interno del Palazzo Della Seta (oggi Pilo Boyl Agostini) in via Santa Cecilia, e poi pazientemente analizzata e catalogata dal dottor Bocchino dell'Università di Cassino. Alla presentazione interverranno anche Rita Romanelli dell'associazione Archivi Storici della Toscana e Agostino Agostini, in rappresentanza della famiglia proprietaria del Fondo.

Evento collaterale di questa presentazione un breve concerto del duo composto dalla soprano Jennifer Schittino, accompagnata dall'arpa barocca di Lisetta Rossi, per un programma che prevede anche l'esecuzione di alcune arie tratte proprio da questo catalogo. Un evento dunque irripetibile che è andato esaurito nelle prime ore di apertura delle prenotazioni, ma a cui sarà possibile assistere in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Pisa.

Altre musiche inedite dallo stesso Fondo musicale saranno poi quelle eseguite alle 21.15, sempre al Teatro Verdi, da Carlo Ipata al flauto traversiere e Francesco Tomei alla viola da gamba, che mostreranno similitudini e divergenze tra il bergamasco Pietro Locatelli e il francese Jean-Marie Leclair. Anche il concerto serale è tutto esaurito. Inoltre, per entrambi gli eventi è necessario esibire il Green Pass.

Gli appuntamenti del Festival continuano sabato 4 e domenica 5 settembre, rispettivamente a Calcinaia e Vicopisano, con altri quattro concerti a ingresso libero e gratuito.

