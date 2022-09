'Festival del Viaggio' a Pisa

Indirizzo non disponibile

Il primo festival italiano per chi ama viaggiare torna da giovedì 22 a domenica 25 settembre a Pisa, dove tutto è cominciato molti anni fa. Nella città della torre pendente il Festival del Viaggio accompagnerà turisti e residenti alla scoperta delle bellezze urbane. l festival, sotto l’egida della Regione Toscana, è sostenuto dal Comune di Pisa e in collaborazione con Toscana Promozione Turistica.

Un fine settimana di settembre per parlare, ascoltare e fare esperienza di viaggi lontani e vicini. La base del festival in Logge di Banchi vedrà attivi un bazar vintage, una libreria, una 'discoteca' del viaggio e un salotto radiofonico che ospiterà artisti e viaggiatori famosi e seguirà le tante passeggiate urbane.

Al Royal Victoria Hotel giovedì 22 settembre alle ore 19 sarà inaugurata la mostra fotografica 'WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA – DAI VALORE ALLA BELLEZZA', in occasione del decennale del contest di Wikimedia. La mostra, che resterà aperta fino al 30 ottobre, celebra le dieci edizioni di Wiki Loves Monuments in Italia. Il piu? grande concorso fotografico del mondo, che invita tutti i cittadini a documentare il patrimonio culturale, realizzando fotografie da pubblicare con licenza libera. Con la decima edizione, sono diventati 17.263 i monumenti fotografabili in Italia, grazie all’adesione di 2.270 istituzioni o privati cittadini che li custodiscono.

Tra i protagonisti di maggior richiamo, l’attore comico Paolo Migone, che già anni fa ha partecipato al Festival del Viaggio raccontando di viaggi impossibili. Quest’anno, venerdì 23 settembre alle ore 18,30 in compagnia della collega Francesca Censi, racconterà dei suoi viaggi preferiti e del mare, amico di una vita. Nel salotto radiofonico delle Logge di Banchi sabato 24 settembre ore 18,30, la cantante Karima dialogherà con Marco Masoni. Da Sanremo a Burt Bacharach, Karima è una delle voci italiane più suggestive e particolari, in grado di donare emozioni intense a chi l'ascolta.

Dieci anni fa moriva lo scrittore Antonio Tabucchi. Alcuni amici e concittadini leggono i suoi racconti di viaggio, in una specie di veglia notturna che vuole rendere omaggio al grande scrittore, entrando a mezzanotte nel giorno del suo compleanno. La lettura sarà fatta venerdì 23 a partire dalle 22,30 sulla terrazza del Royal Victoria Hotel, con una vista a tutto tondo sulla città storica. L’evento sarà anche trasmesso in diretta Facebook.

Si presenterà, venerdì 23 settembre alle 21, il progetto Tuscany Bike Stories che nel 2022 Il Festival del Viaggio ha realizzato per Toscana Promozione Turistica: un modo nuovo di scoprire 3 città d'arte in bicicletta attraverso percorsi guidati di bike urbano accompagnati da testimonial. Si tratta di tre mini-documentari, realizzati con la post-produzione di RTV38, su altrettanti itinerari in bicicletta nei centri urbani di Firenze, Pisa, Livorno. Parteciperanno inoltre i viaggiatori Mario Maffi, Federico Formignani e Niccolò Rinaldi giovedì 22 settembre alle 21, e sarà reso un omaggio all’avventura giornalistica di Eugenio Scalfari, sabato 24 settembre ore 21.

Aperto a tutti il contest 'Raccontaci il tuo primo viaggio', a cura di Marzia Maestri, un divano per passanti, residenti e turisti in cui ciascuno ha 2 minuti di tempo per raccontare il suo primo viaggio. Da questo progetto nascerà un libro.

Tutti gli eventi e gli appuntamenti del Festival del Viaggio sono a ingresso gratuito. Alcuni (dove indicato) sono accessibili soltanto su prenotazione via mail

GIOVEDÌ

Eventi

Giovedì 22 settembre 2022 – ore 17.30

Orto Botanico – via Luca Ghini

IL GIARDINO PI Ù BELLO

Visita guidata al primo orto botanico del Mondo

Conduce Mascha Stroobant

(evento gratuito su prenotazione)

Mostre

Giovedì 22 settembre 2022 – ore 19

Royal Victoria Hotel – lungarno Pacinotti

Inaugurazione mostra fotografica

WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA

Con Sindaco di Pisa, Presidente Consiglio regionale della Toscana, Coordinatore Wiki Media Italia

[In collaborazione con Wikimedia Italia]

ingresso libero

Presentazioni

Giovedì 22 settembre 2022 – ore 20

Caffè dei Cavalieri – via Corsica

PASSENGER – Libri di viaggi

Federico Formignani

Mario Maffi

Niccolò Rinaldi

Discutono con Arnaldo Testi e Stefano Tesi

Apericena gratuita su prenotazione

VENERD Ì

Visioni

Venerdì 23 settembre 2022 – ore 17.30

Logge di Banchi

RACCONTACI IL TUO PRIMO VIAGGIO

Libero contest interattivo

A cura di Marzia Maestri

Incontri

Venerdì 23 settembre 2022 – ore 18.30

Logge di Banchi

PAOLO MIGONE

Il viaggio è tutto mare

Intervista di Francesca Censi

Visioni

Venerdì 23 settembre 2022 – ore 21

Spazio Arsenale – via San Martino

TUSCANY BIKE STORIES

3 minidoc di Firenze-Pisa-Livorno in bicicletta

con Frida Bollani, Petra Magoni, Paolo Migone, Gaia Nanni

a cura di Società Italiana dei Viaggiatori

introduzione di Alessandro Agostinelli e Francesco Tapinassi

[in collaborazione con Toscana Promozione Turistica]

Visioni

Venerdì 23 settembre 2022 – ore 22

Spazio Arsenale – via San Martino

Film-class

BEAT GENERATION

regia di Jean-Jacques Lebel & Xavier Villetard

Poetry reading del poeta di San Francisco Luciano Jude Mezzetta

Eventi

Venerdì 23 settembre 2022 – ore 22

I RACCONTI DI MARY SHELLEY

In collaborazione con City Grand Tour

(evento gratuito su prenotazione)

Presentazioni

Venerdì 23 settembre 2022 – dalle ore 22.30

Royal Victoria Hotel – lungarno Pacinotti

IL GIRO DEL MONDO CON ANTONIO TABUCCHI

Lettura pubblica da Viaggi e altri viaggi

Con

Paolo Giommarelli – Pisa. Dove Leopardi rinacque

Marzia Stevenson Maestri – L’Escorial

Pierantonio Pardi – Spoon River tra i Carpazi

Maria Valeria della Mea – Creta. Un albergo, un villaggio

Mascha Stroobant – Kyoto. Città della calligrafia

Athos Bigongiali – New York-Rhinebeck in treno

Giuliano Domenichelli – I Robinson

Marina Baviello – Verso Mahabalipuram

Alessandro Agostinelli – Le mie Azzorre

Daniela Scarpari – La sindrome di Stendhal

[diretta Facebook sulla pagina del Festival del Viaggio]

SABATO

Eventi

Sabato 24 settembre 2022 – ore 12

CON GUSTO

In collaborazione con City Grand Tour

(evento gratuito su prenotazione)

Visioni

Sabato 24 settembre 2022 – ore 17.30

Logge di Banchi

RACCONTACI IL TUO PRIMO VIAGGIO

Libero contest interattivo

A cura di Marzia Maestri

Incontri

Sabato 24 settembre 2022 – ore 18.30

Logge di Banchi

KARIMA

Il viaggio di Frida e Dario

Intervista di Marco Masoni

Incontri

Sabato 24 settembre 2022 – ore 21

Spazio Arsenale – via San Martino

Film-class

'Una vita da Scalfari'

PAESAGGIO CIVILE – I 60 anni de L ’ Espresso

Regia di Roberto Andò

Introduzione di Bruno Manfellotto

Visioni

Sabato 24 settembre 2022 – ore 22.15

Spazio Arsenale – via San Martino

Film-class

I SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY

regia di Ben Stiller

Introduzione di Alfonso Maurizio Iacono

DOMENICA

Eventi

Domenica 25 settembre 2022 – ore 15

GIROGIOCO

In collaborazione con City Grand Tour

(evento gratuito su prenotazione)

Incontri

Domenica 25 settembre 2022 – ore 18.30

Piazza delle Gondole

MURA AL TRAMONTO

La poesia intorno alla città

Con Barbara Idda, Fabrizio Parrini, Matteo Pelliti

Molte iniziative hanno obbligo di prenotazione tramite mail a:

viaggi@festivaldelviaggio.it indicando il titolo dell’evento a cui si intende partecipare, i nominativi (nome e cognome) dei partecipanti e un numero telefonico attivo di riferimento. Nella solita mail non è possibile prenotare per più di tre persone.