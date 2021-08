28° Festival Volterra Jazz

Prezzo non disponibile

Il Festival Volterra Jazz giunge alla sua ventottesima edizione. Il sottotitolo scelto dall’Associazione Volterra Jazz organizzatrice della rassegna è: prendi l’attimo fuggente.

Ad inizio anno e nei mesi a seguire è stato davvero difficile capire se nel 2021 si sarebbero potuti tenere i consueti concerti estivi. Due concerti quindi per l’edizione 2021.

Il direttore artistico del Festival, Giulio Stracciati, ha voluto per l’occasione utilizzare le date del 10 e 12 agosto per presentare al pubblico del Volterra Jazz le migliori leve del jazz attuale. Marco Benedetti al contrabbasso, Simone Brilli alla batteria e Guglielmo Santimone al pianoforte e keybords. Giulio Stracciati ha voluto accanto a sé per questo obiettivo il suo collega e amico di lunga data Mirco Mariottini.

Il Festival è organizzato con il contributo del Comune di Volterra e della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra; sostenuto dalla Società Altair Chimica Spa, dalla Unicoop Firenze – Sezione Soci di Volterra, dalla Cassa di Risparmio di Volterra Spa; in collaborazione con L’Ufficio Turistico Volterra Valdicecina Valdera, il Teatro Persio Flacco e il Gian – Gruppo Fotografico Volterra.

Il programma

10 Agosto 2021

Piazza dei Priori – Volterra – Ore 21,30

Giulio Stracciati Trio: Giulio Stracciati – chitarra, Marco Benedetti – basso, Simone Brilli - batteria

12 Agosto 2021

Piazza dei Priori – Volterra – Ore 21,30

Mirco Mariottini & Guglielmo Santimone in concerto: Mirco Mariottini – clarinetto e clarinetto basso, Guglielmo Santimone – keyboards



OBBLIGATORIO IL GREEN PASS

