Fiab Pisa, pedalata fino a Marina di Vecchiano

Domenica 17 dicembre Fiab Pisa organizza un'escursione in bicicletta che, da Porta a Mare, condurrà al Parco di San Rossore proseguendo poi da Casali del Marmo fino a Migliarino e Marina di Vecchiano. La gita, straordinariamente, non è aperta ai soli soci ma anche ai ciclisti che non siano mai stati tesserati FIAB in precedenza. Il percorso è facile e pianeggiante ma non brevissimo, circa 40km.

Info

Ritrovo al parcheggio del supermercato PAM di Porta a Mare. Ulteriori info nel volantino della gita.

Per informazioni si possono contattare: Concetta 328 6926679, Chiara 320 1117655, Mattia 345 8583736