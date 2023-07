Fiab Pisa, escursione notturna a Tirrenia

Per venerdì 7 luglio Fiab Pisa propone un'uscita serale in bici fino a Tirrenia con aperitivo, cena e/o gelato e ritorno in notturna a Pisa. Il ritrovo è per le 19:15 in largo Uliano Martini, il percorso è di circa 40km complessivi, quasi tutti su ciclabile asfaltata e la gita è riservata ai soli soci FIAB ma sarà possibile associarsi prima della partenza. Tutti i ciclisti dovranno essere muniti di giubbino riflettente e impianto di illumunazione della bici funzionante.

Il programma

19:15 ritrovo in piazza Uliano Martini;

19:30 partenza in direzione di Tirrenia (via Marina di Pisa, percorrendo la ciclopista);

20:30 arrivo a Tirrenia in piazza Belvedere (aperitivo – cena e/o gelato 22:00 partenza per il ritorno a Pisa;

23:00 arrivo a Pisa.

Il percorso è lungo circa 40 km, prevalentemente su ciclopista asfaltata; il tratto finale di Marina fino all’inizio di Tirrenia è su ciclopista con fondo in brecciolino, mentre il restante tratto fino a piazza Belvedere di Tirrenia è su strada asfaltata secondaria a basso traffico. Per tutti i partecipanti è necessario presentarsi con bici in buono stato, camera d’aria di scorta, freni e illuminazione funzionanti, giubbino catarifrangente. La gita è riservata ai soci FIAB e sarà possibile associarsi o rinnovare l’adesione a FIAB Pisa prima della partenza.

Per ulteriori informazioni si possono contattare: Daniele: 349 578 0907; daniele@fiabpisa.it Chiara: 320 111 7655; chiara@fiabpisa.it Mattia: 345 858 3736; mattia@fiabpisa.it