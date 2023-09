Fiab Pisa, pedalata alla Festa della Rocca di Ripafratta

Domenica 10 settembre Fiab Pisa, come ormai da molti anni, partecipa alla Festa della Rocca di Ripafratta organizzata dalla Pro Loco Ripafratta "Salviamo la Rocca" aps. L'evento prevede il ritrovo alle 8:45 in piazza Arcivescovado, a Pisa, da dove partirà la breve pedalata fino a Ripafratta. La partecipazione, oltre che ai soci, è aperta per questa iniziativa anche a coloro che volessero avvicinarsi per la prima volta alla FIAB. In questo caso è prevista la prenotazione e il pagamento di 2 euro per coprire le spese assicurative, da versare agli organizzatori al momento della partenza. Tutte le informazioni sono nel volantino dell’iniziativa.

Per ulteriori informazioni contattare:

Elisa: elisa@fiabpisa.it

Daniele: daniele@fiabpisa.it

tel: 050 5201570 (pomeriggio – sera)