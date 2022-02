Hansel e Gretel: fiabe jazz in scena al Teatro Nuovo-Binario Vivo

Domenica 20 febbraio sul palco del Teatro Nuovo – Binario Vivo di Pisa arriva Hansel e Gretel-Fiabe Jazz, spettacolo per bambini della Compagnia Teatro Popolare d'Arte. In scena Roberto Caccavo, Marco Natalucci e Francesco Giorgi, che faranno rivivere attraverso situazioni comiche esilaranti la celebre fiaba, Hansel e Gretel, utilizzando solo qualche parrucca, pochissimi oggetti, la musica dal vivo con canzoni originali e tanta ironia. Fiabe jazz è un gioco di immagini, suoni e parole che ha già conquistato migliaia di spettatori piccoli e grandi con un format originale brillante, comico, surreale, imprevedibile, in cui la creatività fa da protagonista.

Biglietti: Intero 8 euro; convenzionati 7 euro; bambini 5 euro; ONLINE: https://www. ciaotickets.com/biglietti/ fiabe-jazz-hansel-e-gretel- pisa. Per informazioni contattare il numero 392.3233535 oppure visitare il sito web www. teatronuovopisabinariovivo.it

Norme anti-covid: Per accedere è necessario essere muniti di Super Green pass e della mascherina FFP2. In sala è prevista la capienza ridotta al 50% ed è garantito il distanziamento tra nuclei familiari distinti per uno spettacolo in totale sicurezza.