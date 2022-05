Martedì 31 maggio, come da tradizione, si svolgerà la Fiera di Cascina per omaggiare i santi patroni Innocenzo e Fiorentino. Il centro storico sarà dunque il teatro, per tutto il giorno, del mercato che si dipanerà tra Corso Matteotti, via Genovesi, Piazza Gramsci e viale Comaschi, in attesa della grande tombola che andrà in scena a partire dalle 20 di fronte a Palazzo Pretorio. Al parcheggio della Tettora, invece, sarà attivo il Luna Park.

Per consentire il regolare svolgimento della Fiera, dunque, saranno necessarie alcune modifiche al traffico e alla sosta. Fino al 7 giugno, proprio per ovviare all’occupazione del parcheggio ex Tettora, su richiesta dell’amministrazione un tratto di viale Comaschi, dove vige la regolamentazione della sosta a disco orario, dovrà essere lasciato a parcheggio libero, quindi, senza alcuna limitazione oraria. Pertanto sarà sospesa la regolamentazione a disco orario su entrambi i lati della carreggiata nel tratto di viale Comaschi compreso tra via Cei e fronte civico 122.

Per il giorno della Fiera, invece, dalle 7 alle 15 in piazza della Chiesa a Cascina sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per consentire le celebrazioni religiose. Sempre martedì 31 maggio, dalle 5 alle 24, varranno le seguenti modifiche alla viabilità e alla sosta. Divieti di sosta con rimozione coatta su Viale Comaschi e precisamente: area di parcheggio nord fra l’intersezione con via Vagelli e viale Comaschi; lato biblioteca e lato opposto, con transennatura all’altezza di viale Comaschi intersezione con via della Repubblica; intera piazza Gramsci. Divieto di transito su via Vagelli all’altezza di Viale Comaschi, e su viale Comaschi nel tratto compreso tra via della Repubblica e via Tosco-Romagnola mediante posizionamento di transenna e in piazza Gramsci. Sarà posizionato il preavviso di divieto di transito ed obbligo di procedere a diritto da posizionare su Viale Comaschi ad almeno 50 metri dall’intersezione con via Vagelli e la stessa via Comaschi, lato biblioteca. In caso di necessità, dovrà essere necessariamente consentito il transito sul Corso Matteotti e sul tratto di viale Comaschi (fronte biblioteca), da parte degli operatori della fiera, ai veicoli addetti alle emergenze sanitarie e di pubblica sicurezza.