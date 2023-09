Mercatini, musica e giochi: torna la Fiera di Cenaia

Sarà un'edizione densa di novità quella della Fiera di Cenaia, che per l'intera giornata di domenica 17 settembre, dalle 10 alle 20, animerà il paese con il mercatino dell'artigianato e prodotti tipici alimentari in via Vittorio Veneto. Saranno due gli eventi di musica live, con il trio acustico che dal pomeriggio animerà l'area del Parco Eudora e in piazza Don Minzoni il concerto di "Attori e Spettatori", la tribute band di Claudio Baglioni, con i più grandi successi del noto cantautore. L'area di piazza Di Vittorio sarà dedicata ai più piccoli, con giochi gonfiabili e la possibilità di vivere avventure indimenticabili a contatto con gli animali da cortile e il percorso con pony e cavalli. L'evento è organizzato dal Comune di Crespina-Lorenzana e Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con l' associazione musicale Time .