La Fiera degli Scalzi torna lungo il viale delle Piagge a Pisa dal 29 settembre al 1 ottobre.



Dopo la Luminara di S. Ranieri e S. Ubaldo, entrambi appuntamenti popolari e che ogni anno presentano un programma molto ricco, il Viale delle Piagge sarà il palcoscenico di un altro importante evento, ormai giunto con successo alla quinta edizione, che avrà svolgimento dal 29 settembre al 1 ottobre.



Il Viale delle Piagge, uno dei polmoni a verde più suggestivo di Pisa si riempirà di colorate armonie della natura che trasformeranno il suggestivo vialone in una grande vetrina dei prodotti enogastronomici d’Italia, delle attività artigiane e commerciali delle regioni italiane, e anche delle tecnologie ambientali e delle energie rinnovabili.

Accanto ai principali protagonisti dell’evento sono previste anche le aziende ortoflorovivaistiche che esporranno piante per gli imminenti trapianti autunnali, sementi, attrezzature e pubblicazioni per il giardinaggio e la coltivazione dell’orto invernale, inoltre saranno collocati, sempre lungo il viale i cosiddetti “svuota cantine”, infatti parte del percorso del Viale si arricchirà di oggettistica di modernariato e tante curiosità; quindi tanto artigianato, fatto a mano da sapienti creativi nelle più disparate tecniche, sono oltre 40 i settori rappresentati, dai tessuti al legno al recupero di antichi manufatti e oggettistica di modernariato e poi aziende commerciali nei più disparati settori commerciali dal tempo libero alle tecnologie ambientali, caminetti e forni, casalinghi, piccoli elettrodomestici e infissistica, ferramenta, sistemi di allarme e accessoristica per la casa, insomma oltre 100 espositori renderanno questo scorcio di fine estate più piacevole.



Anche in questo caso numerose saranno le iniziative collaterali, dalla presentazione di libri a mostre, rappresentazioni teatrali e spettacoli musicali organizzati dal Comitato e dal’associazione Convivio Le Piagge, che in simbiosi con le aziende trasformeranno per tre giornate gli argini del decantato fiume pisano, in una grande area espositiva e di spettacolo per tutti coloro che visiteranno la fiera, una buona occasione per godersi il sole e la bella stagione, dopo il caldo torrido di questa estate, tra i profumi della natura.