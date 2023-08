Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Lorenzana

Torna la tradizionale fiera di Lorenzana, arricchita da mercatini artigianali e due eventi musicali live. Appuntamento a venerdì 25 agosto, nel piccolo e suggestivo borgo medievale, frazione del comune di Crespina. Organizzata dal comune di Crespina-Lorenzana e Confcommercio Provincia di Pisa, che ha vinto il relativo bando, in collaborazione con l'associazione musicale Time, la fiera si svolgerà per l'intera giornata a partire dalle ore 10 e fino alle ore 21. Dalle 17 musica live con Marco Bracci e Alessandro Turini, e il duo acustico di cover pop-rock anni '80 Just Hits.