Sabato 2 e domenica 3 ottobre in programma il ritorno di una delle feste dedicate al tartufo bianco più longeve di San Miniato: la Fiera mercato del tartufo bianco di Corazzano. Come tutte le sagre all’epoca del Covid, servirà esibire il Green Pass per potersi sedere e mangiare nei locali del circolo di via Zara. E’ consigliata la prenotazione, al numero 0571462804. Questi gli orari di apertura: sabato 2 ottobre a cena dalle 19.30, domenica 3 ottobre a pranzo dalle 12.30 e a cena dalle 19.30; a metà pomeriggio di domenica (alle 17) ci sarà anche uno spettacolo circense, mentre alle 15 ci sarà una dimostrazione di ricerca del tartufo e alle 16.30 'Giochi da fiera del passato', grazie al lavoro che sta portando avanti Nello Piampiani (una delle memorie storiche di Corazzano). Inoltre gli organizzatori – circolo Arci, Associazione Sportiva e Cooperativa – hanno dato un tema a questa edizione: sarà i 'robi vecchi', nel senso che le famiglie di Corazzano sono state invitate a togliere dalle proprie soffitte un ricordo e ad esporlo con una frase che lo rappresenti.