Torna la Fiera di Primavera a Vecchiano, dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid19. La manifestazione, quest’anno dal titolo 'Piazze di Comunità-Tra Spettacoli, Mostre e Solidarietà' si svolgerà sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 aprile. Un evento speciale che è anche un segnale di ripartenza.

La manifestazione avrà inizio sabato 2 aprile, alle 14 con 'Corri Primavera – 4° Edizione', corsa podistica motoria non competitiva a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Podistico Rossini. Alle 15 in Piazza Pasolini è in programma l’inaugurazione ufficiale, con i saluti dell’Amministrazione Comunale e la partecipazione della Filarmonica Senofonte Prato. Seguirà alle 15.30 in Piazza Garibaldi l’Inaugurazione dello Spazio delle Associazioni e Società Sportive appartenenti alla Consulta del Volontariato e dello Sport. Sempre alle 15.30 anche l’inaugurazione dello Spazio Associazione Moto Club Pisa con esposizione delle moto in Piazzetta S. Alessandro. La giornata inaugurale, nel pomeriggio del sabato (18.30), vedrà anche il tradizionale taglio della Torta Co’ Bischeri che sarà offerta, come consuetudine, dal Panificio Pasticceria Pardi di Filettole. Il taglio avverrà nella centralissima Piazza Garibaldi con la con la gentile collaborazione della titolare, Lara Pardi.

Ma non è tutto. In programma anche mostre artistiche e molti spettacoli, tutto a cura delle Associazioni locali, che avranno modo di riavvicinarsi alla gente nelle piazze, dopo due anni di stop a causa della pandemia. Tutti gli eventi sono realizzati con il supporto tecnico del Comune di Vecchiano. La manifestazione prevede anche una serie di eventi in 'Salutando la Fiera', che si svolgeranno venerdì 8 e sabato 9 aprile.

Per vedere il programma completo della Fiera di Primavera 2022 è disponibile sul sito: www.comune.vecchiano.pi. it nella sezione Primo Piano e sulla pagina Facebook del Comune di Vecchiano