Ponsacco, appuntamento con la fiera di San Costanzo

Il commercio sposa la cultura per dare vita alla Fiera di San Costanzo a Ponsacco. Domenica 8 ottobre sarà ancora festa con 80 artisti, 15 compagnie, spettacoli, laboratori e un mercato che abbraccia il centro. È ispirata al tema del gemellaggio anche la locandina dell'evento: un orso equilibrista che cammina su una fune tra i campanili delle tre città "gemelle". Per domenica 8 ottobre, infine, alle 21.30 al don Meliani è in programma anche lo spettacolo di Guascone Teatro "Maledette Canzoni d'Amore". L'altra anima della festa è il commercio presente con un mercato ridisegnato negli spazi a causa del cantiere di piazza della Repubblica.



Utilizzando la graduatoria e il nuovo piano del commercio, i banchi sono disposti tra via Roma, via Nazario Sauro, viale della Rimembranza e via dei Mille f ormando un anello intervallato da giochi di legno e attrazioni. Una festa che comincia domenica mattina dalle 10 in poi per concludersi il giorno successivo con i tradizionali banchi. La fiera vuol dire anche giostre e divertimenti. Il luna park aprirà i battenti domani, giovedì 5 ottobre, e sarà attivo fino a martedì 10 ottobre.