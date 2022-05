Dopo due anni di stop torna la Fiera di Sant'Ubaldo a Pisa

Indirizzo non disponibile

Torna la tradizionale festa di Sant'Ubaldo che si svolge a Pisa lungo il Viale delle Piagge e nel quartiere di San Michele. La storica festa, che quest’anno raggiunge la 43° edizione, è organizzata dal Comitato delle Piagge con il supporto del Comune di Pisa. Dopo due anni di pandemia e restrizioni, i festeggiamenti tornano alle origini popolari e religiose della ricorrenza, con un calendario di eventi che spazia da lunedì 16 a sabato 28 maggio. Oltre ai molti eventi nel quartiere, la mostra mercato si snoderà lungo il Viale delle Piagge nei giorni di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio (dalle ore 10 della mattina fino alle ore 21 della sera). Circa 150 gli stand che vendono piante, sementi, attrezzature per il giardinaggio e la coltivazione dell'orto, artigiani, aziende agricole ed enogastronomiche di qualità provenienti da ogni parte d'Italia.

Il programma completo degli eventi dal 16 al 28 maggio

LUNEDÌ 16

Ore 18.00 - Chiesa di San Michele degli Scalzi

Celebrazione della Santa Messa patronale di S. Ubaldo officiata da Don Lorenzo Bianchi. Benedizione dell’olio e prime unzioni.

MERCOLEDÌ 18

Ore 16.30 - Anfiteatro Centro SMS

La Bottega 'Si Legga, attori e registi tutti' presenta la Fiaba inedita Pinocchia con musiche e illustrazioni animate dal Prof. Michelangelo Boccaccio e dal M° Marco Perani.

GIOVEDÌ 19

Ore 17.00 - Salita S.Ubaldo – V.le delle Piagge

Inaugurazione della Festa ed apertura Stand

Intervengono: Michele Conti Sindaco di Pisa; Don Lorenzo Bianchi Parroco S.Michele degli Scalzi; Antonio Schena Presidente Comitato Le Piagge

Ore 18.30 - Oratorio San Michele

Il senso della Pace in un Santo medievale: Ubaldo Baldassini da Gubbio, di Alessio Bologna

Ore 21.00 - Anfiteatro Centro SMS

La Bottega 'Si legga - attori e registi tutti' presenta l’adattamento ridotto de La Mandragola di N.Machiavelli. Accompagnamento musicale del prof. Michelangelo Boccaccio.

VENERDÌ 20 - Gli allievi delle Scuole Elementari 'Oberdan' di Pisa presentano:

Ore 15.00 - Salita S.Ubaldo - (Prato Biblioteca Comunale)

'DIRICCIOPOLI' Mostra dei lavori degli Allievi della IIA e IIIA, casette-Torri pisane sul tema “I Diritti dei Bambini e delle Bambine”, DIRITTO alla PACE attraverso attività varie in rassegna.

Ore 17.00 - Anfiteatro Centro SMS

Spettacolo animato e recitato dai bambini delle classi prima, quarta e quinta tratto dal libro 'Ciccio, il Riccio che si trasforma' – Nel Bosco dei Talenti di Sara Frediani, Presidente dell’Associazione 'Talenti Autistici'.

Ore 21.00 - Anfiteatro Centro SMS

Per la rassegna 'SPIRITI SOLITARI', Marco Masoni e Fabrizio Bartelloni presentano: Ai confini della Spiritualità - Lucio Dalla a 10 anni dalla morte.

SABATO 21

Ore 15.00 - Anfiteatro Centro SMS

'Aria di Primavera' (Ed. 2022) rassegna di Poesia degli Allievi dell’Istituto Comprensivo V.Galilei di Pisa. A seguire: Saggio Musicale diretto dai Proff. Boccaccio Michelangelo e Martinelli Guido.

Ore 17.30 - Chiesa di San Michele degli Scalzi

Celebrazione della Santa Messa officiata da Don Lorenzo Bianchi. Benedizione delle bandiere della magistratura di S.Michele

Ore 18.30 - Oratorio San Michele

Presentazione Libro 'ALOHA!' romanzo epistolare di Luca Poli (Ed. Carmignani 2022).Interviene l’Autore.

DOMENICA 22

Ore 9.00 / 11.15 / 18.30 - Chiesa di San Michele degli Scalzi

Celebrazione della Santa Messa officiata da Don Lorenzo Bianchi e tradizionale unzione per intercessione del Santo.

Ore 9.00 - Con partenza da Bar Lilli

'PassegiAmo' con CSI GYM: abituare al cammino come pratica non occasionale per incentivare l’aggregazione.

Dalle ore 10.00 alle 19.00 - Parco di MAU

CSI in Tour: 'A ciascuno il suo SPORT' per la promozione sportiva dei giovani.

Giochi e socializzazione.

Dalle ore 15.00 alle 19.00 - Caserma dei Vigili del Fuoco (Lato Viale delle Piagge)

'POMPIEROPOLI' - I pompieri incontrano i Bambini presso la sede dei Vigili del Fuoco. Simulazione attraverso giochi dell’attività svolte dai Vigili del Fuoco.

Ore 21.00 - Chiesa di San Michele degli Scalzi

Concerto per Archi e Coro dell’Orchestra Pisa Sinfonietta dell’Associazione Culturale S. Francesco e Coro della Filarmonica Pisana. Musiche di Vivaldi e Mozart. Direzione del M° Giovanni del Vecchio

24 - 28 MAGGIO | DEDICATO ALLA VERGINE MARIA, MADRE DELLA SPERANZA

MARTEDÌ 24 - Chiesa di San Biagio

Ore 18:00

Celebrazione della Santa Messa

Ore 18.30

Presentazione ed inaugurazione attività dell’Associazione Donatori di Sangue “E.Cuciniello”in San Biagio. Intervengono: Presidente del Consiglio Comunale Dott. Alessandro Gennai; Prof. Ugo Boggi, Primario di Chirurgia Generale presso AOP. Saranno presenti: Marcello Lazzeri, medico di emergenza territoriale ed ospedaliera; Alessandro Betti, Presidente Pubblica Assistenza di Pisa.

MERCOLEDÌ 25

Ore 18.00 - Chiesa di San Jacopo e Filippo

Santa Messa con i malati e gli anziani ai quali sarà amministrato il sacramento dell’Unzione degli infermi.

GIOVEDÌ 26

Ore 18.00 - Sala Lanteri

'116 Anni degli Oblati a Pisa: formazione spirituale, culturale e sociale'

Intervengono: Padre Andrea Brustolon, Oblato di Maria Vergine e Prof. Alessio Bologna, storico.

VENERDÌ 27

Ore 17.00 - Oratorio San Michele

Presentazione della silloge poetica di Simonetta Princivalle “Assoluto Plurale” (edizioni

Carmignani,2022). Interviene l’autrice.

Ore 17.30 - Oratorio San Jacopo e Filippo (Ingresso Via Masaccio 14)

'Conflitto e Pandemia: il dono per salvare la vita' Intervengono: Fondazione ARPA, Caritas Internazionale, Croce Rossa Italiana, Oblati di Maria Vergine, Unicef. Al termine apericena sociale.

Ore 21:00 - Chiesa di San Jacopo e Filippo

'VOCI DELLA SPERANZA' - Concerto Gospel a cura di Voices of Heaven e raccolta fondi per l’Ucraina.

SABATO 28

Ore 21.00 - Chiesa di San Jacopo e Filippo

Processione in onore della Madonna delle Grazie. Partenza dalla Chiesa di S. Jacopo