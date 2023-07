Calci, torna la fiera di Sant'Ermolao

Tre serate di eventi gratuiti all’insegna della comicità, della tradizione e della musica, quelle in programma sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 agosto a Calci. Nell'occasione, infatti, verrà festeggiato il patrono Sant’Ermolao.

Sabato 5, sul palco di piazza Garibaldi, saliranno per primi gli Stereocomics (ore 20), band che propone le più celebri sigle dei cartoni animati, e a seguire (alle 21,30) il comico e imitatore Leonardo Fiaschi, reduce da tanti successi in Tv, accompagnato dalla sua band. Domenica 6 sarà la vota della tradizionale tombola e della Premiata Filarmonica "G. Verdi" di Calci, che diretta dal maestro Lorenzo Bocci proporrà quest’anno le divertenti musiche dei film di Bud Spencer e Terence Hill. con tanto di sorpresa sul palco, preannunciata e non svelata da Pellegrini. Lunedì 7, infine, ci sarà parecchio da ballare in piazza con le musiche anni '70, '80 e '90 proposte da Dj Steve Martin alla consolle.

Saranno parte essenziale della fiera anche il tradizionale mercato tra via Roma e via Brogiotti, il luna-park in piazzale Armani, lo street food in piazza della Propositura e la mostra-mercato di artigianato Mestierado, quest’ultima nei giorni di sabato e domenica ai giardini Pertini, con laboratori per i bambini a partire dalle 18. In più, l’amministrazione comunale renderà omaggio alla nota pittrice calcesana Ida Coppini, mettendo a disposizione la sala consiliare per l’esposizione di alcuni suoi quadri.