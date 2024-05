45° Fiera di Sant'Ubaldo sul viale delle Piagge

Torna sul viale delle Piagge la fiera di Sant’Ubaldo, arrivato alla sua 45esima edizione interamente dedicata ad un percorso di divertimento, sport e cultura, che si terrà nel fine settimana da venerdì 17 a domenica 19 maggio, con eventi che proseguono fino al 31 maggio.

L’inaugurazione della fiera avrà luogo venerdì 17 maggio alle 17, alla Salita di Sant’Ubaldo sul viale delle Piagge, con la partecipazione del Vicesindaco del Comune di Pisa e di Don Lorenzo Bianchi Parroco di San Michele degli Scalzi. Oltre ai numerosi eventi presenti nel quartiere, tutti a partecipazione gratuita, gli stand, che si snoderanno lungo il viale delle Piagge, saranno aperti dalle ore 10 fino alle 21 da venerdì 17 a domenica 19 maggio.

Programma eventi dal 17 al 19 maggio

Venerdì 17 maggio

Ore 17.00 - Salita Sant’Ubaldo – Viale delle Piagge inaugurazione della festa ed apertura stand con la partecipazione del Vicesindaco del Comune di Pisa e Don Lorenzo Bianchi Parroco di San Michele degli Scalzi.

Ore 21.15 - Chiesa dei Ss. Jacopo e Filippo Concerto: “dedicato a te – Parole e musica dedicate alla Vergine Maria” Adriana Crispo: soprano, Marta Filomena: voce, Salvatore Ciulla: voce recitante, Francesco Biondi e Teresa Tovar: organo, Coro Santa Cecilia Ensemble. Conduce: Stefano Mecenate

Sabato 18 maggio

Ore 06.00 – “SMS Maratona Di Sant’ubaldo 2024” organizzata da Maratona Cus Pisa – Arrivo al Centro SMS

Ore 17.00 – Centro SMS “Io canto e suono, tu sonetto!” Spettacolo di musica e vernacolo con Leonardo Ferri (Crocchio Goliardi Spensierati) e il gruppo musicale “Cielo Blues”.

Ore 19.00 - Centro SMS incontro sul tema: “Famiglia e dignità nella comunità responsabile” Partecipano: Don Simone Barbieri - Vice Rettore del Seminario Pisa Livorno - Assessore Pari Opportunità Comune di Pisa. Coordina Stefano Mecenate.

Ore 20.30 - Centro SMS cena conviviale di Sant’Ubaldo: Degustazione dei Sapori Toscani. Info e prenotazioni Maria Grazia 3388325468 - Giorgio 3292807493 - Antonio 3408175152

Domenica 19 maggio

Dalle ore 10.00 alle 18.00 - Parco di Mau CSI in Tour. “A ciascuno il suo Sport” III^ edizione per la promozione sportiva dei giovani. Giochi e socializzazione.

Dalle ore 15.00 alle 19.00 - Caserma dei Vigili del Fuoco (lato V.le delle Piagge) “POMPIEROPOLI” – I pompieri incontrano i Bambini e le loro famiglie Simulazioni attraverso i giochi dell’attività svolte dai Vigili del Fuoco.

Ore 15.00 - Scalo del Tondo (Bar Lilli – Piagge) XXXVI edizione del Palio Remiero di Sant'Ubaldo "Memorial Mario CINI-Doga". Con la partecipazione del Gruppo Donatori di Sangue “Erika Cuciniello”. La Premiazione finale avrà luogo alle ore 17.00.

Ore 19.30 - Centro SMS Shelley e Byron a Pisa: Quattro chiacchiere su di loro dalla “Bottega si Legga”.

Altri eventi nel mese di maggio

Mercoledì 22 maggio

Ore 18.30 - Chiesa di San Biagio - Oratorio “La cultura del dono e le nuove frontiere della medicina a Pisa” Con il dottor Piero Vincenzo Lippolis, direttore Dipartimento Chirurgia Ospedale Cisanello Saluta Don Tiziano Mannucci, Parroco di San Biagio Presenta Diego Iadarola, Presidente Gruppo Donatori di Sangue “E Cuciniello”. A seguire apericena presso l’Oratorio di San Biagio.

Venerdì 24 maggio

Ore 18 - Per la Settimana del Creato il Movimento “Laudato Si” presenta: “Alla scoperta delle sorelle erbacce”. Camminata ecologica sull’Arno con partenza da piazza San Michele degli Scalzi ed arrivo all’Oratorio di San Biagio. A seguire: degustazione prodotti raccolti nell’Oratorio di San Biagio. Accompagnamento musicale di Cristian Lugnani.

Sabato 25 maggio

Ore 18.00 - Chiostro Centro SMS “Ti Presento Un Esordiente”. Aperilibro con il gusto dei vini pisani Emanuele Rinaldi – Vita di un commissario di polizia fedele e anomalo servitore della Patria – di Aldo Del Gratta (dreamBOOK edizioni). Introduzione: Assessore alla Cultura Comune di Pisa. Presenta: Stefano Mecenate.

Degustazione dei vini offerti della delegazione pisana Ais presieduta dal Dott. Alessandro Balducci e Presentazione del Corso Sommelier AIS Pisa 2024.

Prodotti tipici offerti da Lo Scalco Enomacelleria – San Miniato (Pisa).

Giorni e orari delle Sante Messe dal 16 al 31 maggio

Chiesa di San Michele degli Scalzi

Giovedì 16 maggio - Ore 18.00 Celebrazione Santa Messa patronale di Sant’Ubaldo officiata da Don Lorenzo Bianchi. Benedizione dell’olio e prime unzioni.

Venerdì 17 e Sabato 18 maggio - Ore 18.00 S. Messe e unzioni

Domenica 19 maggio - Ore 9.00 e 11.15 Celebrazione Sante Messe officiate da Don Lorenzo Bianchi e tradizionale unzione per intercessione del Santo che sarà impartita anche alle ore 16,30 e 17,30 dopo una breve preghiera.

Ore 18.30 Santa Messa solenne officiata da Mons. Piero Dini, Parroco del Duomo di Pontedera. Benedizione delle Bandiere della Magistratura di San Michele.

Venerdì 31 maggio - Ore 21.15 - Chiesa di SS. Jacopo e Filippo Processione in onore della Madonna delle Grazie con la partecipazione dell‘unità pastorale San Michele - Sacra Famiglia - San Biagio

Modifiche al traffico

Per permettere lo svolgimento della manifestazione verranno adottati i seguenti provvedimenti alla sosta: dalle ore 00:01 del 16 alle ore 12:00 del 20 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nel viale delle Piagge tratto da via Masaccio a via Viviani ambo i lati; in via Masaccio tratto da viale delle Piagge a via Prinetti ambo i lati; in Piazza San Michele degli Scalzi lato fiume; via San Michele degli Scalzi lato fiume da Piazza San Michele degli Scalzi a via Cuppari; sulla Salita Sant’Ubaldo. Mentre, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 19, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, nel viale delle Piagge tratto da via Masaccio a Piazza Caduti Cefalonia ambo i lati.

Verranno inoltre adottati i seguenti provvedimenti alla viabilità: dalle ore 07:00 del 16 alle ore 12:00 del 20, sarà prevista la chiusura al transito veicolare del viale delle Piagge tratto da via Masaccio a via Viviani e sulla Salita Sant’Ubaldo; sarà obbligata la svolta a destra per i veicoli transitanti sul viale delle Piagge in direzione nord all’intersezione con via Viviani; sarà obbligata la svolta a destra per i veicoli transitanti in via Avanzi con direzione fiume all’intersezione con Piazza San Michele degli Scalzi, eccetto veicoli diretti al parcheggio posto in corrispondenza della Chiesa di San Michele.

Mentre dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 19, verranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità: nel viale delle Piagge tratto compreso tra via Masaccio e Piazza Caduti di Cefalonia sarà prevista la chiusura al transito veicolare; in via Rainaldo tratto da via Agnelli al viale delle Piagge sarà prevista l’istituzione del doppio senso di circolazione con senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente per soli residenti ed accesso alle proprietà laterali; via Masaccio tratto dal viale delle Piagge a via Prinetti sarà prevista l’istituzione del divieto di transito veicolare eccetto veicoli dei residenti di quel tratto che potranno accedere con senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente; sarà previsto l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli transitanti su via Agnelli all’intersezione con via Rainaldo, eccetto veicoli residenti e l’obbligo di svolta a destra per i veicoli transitanti in via Rainaldo nel tratto a fondo chiuso, all’intersezione con la via Rainaldo stessa